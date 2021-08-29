САМАЯ КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ

# 1 марта в Луганске и Донецке на митингах под российскими флагами люди призывают Кремль ввести войска в регион для защиты от «западноукраинского фашизма, победившего в Украине». Такие же тезисы во время Евромайдана продвигали российские федеральные СМИ. В Луганске митингующие захватывают ОГА, в Донецке – поднимают над областной администрацией флаг России.
# 3 марта Россия скапливает военную технику на границе Луганской, Донецкой, Харьковской областей Украины и разворачивает «пункты приема беженцев». Госпогранслужба Украины сообщает о попытках захвата своих органов управления на границе военнослужащими России. Проходит митинг под Донецкой ОГА под триколорами и со скандированиями «Россия!» Участники без оружия занимают здание. Милиция не вмешивается, однако 5 марта выводит митингующих из ОГА.
# 5 марта На площади Ленина в центре Донецка проходит митинг местного Евромайдана за единство Украины. На митингующих с камнями и битами нападают пророссийские активисты: людей догоняют и бьют, топча государственные флаги. У Донецкой ОГА собираются пророссийские активисты, в частности, там присутствует гражданин России Алексей Худяков, лидер ультраправой организации «Щит Москвы». Активисты снова штурмуют ОГА, над ней поднимают флаг России. Этому не мешают внутренние войска (предшественник Нацгвардии), однако на следующий день милиция очищает помещение и возвращает украинский флаг на место.
# 9 марта В Луганске проходит митинг к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко и, в противовес ему, митинг организации «Антимайдана», на котором скандируют «Россия!». На «шевченковцев» с травматическим оружием и битами нападают пророссийские активисты. После этого нападавшие захватывают Луганскую администрацию и вывешивают над ней российский флаг. На митинге «Антимайдана» очевидцы фиксируют участие приезжих из Белгородской и Ростовской областей России.
# 13 марта В Донецке на очередном митинге за единство Украины в результате массового нападения пророссийских сил убит человек – Дмитрий Чернявский. Десятки проукраинских митингующих ранены. Нападавшие используют биты, арматуру, ножи, слезоточивый газ. Милиция практически не мешает им.
# 23 марта В Луганске происходят два противоположных марша – за единство Украины и за «референдум» о присоединении к России. Они завершаются без агрессии.
# 6 апреля В Донецке проходит пророссийский митинг с требованиями провести «референдум» о вхождении в Россию, его участники захватывают ОГА и вывешивают российский флаг. При захвате применяется граната. Это последний и окончательный захват администрации.
# 6 апреля В Луганске участники митинга в поддержку России захватывают областное управление СБУ. Используются камни.
# 12 апреля Проходит захват органов власти в Славянске и Краматорске. В последнем во время штурма местного управления милиции вооруженный боевик произносит фразу «отойди за поребрик», которая становится мемом: этот диалектизм употребляют в некоторых регионах России, но нигде в Украине. Захватом Славянская руководит российский полковник Игорь Гиркин, который приехал сюда из уже оккупированного Крыма.
# 14 апреля Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявляет о начале антитеррористической операции (АТО). В этот же день вооруженные группировки захватывают управления внутренних дел Горловки. Ими командует гражданин России Игорь Безлер. Он принимает «присягу» милиционеров, которые перешли на сторону пророссийских сил, и представляется им подполковником армии России.
# 17 апреля В Славянске похищают депутата горсовета Владимира Рыбака, который до этого пытался снять российский флаг со здания исполкома. Как расскажут потом свидетели, его и других людей удерживали и пытали в захваченном здании городского СБУ. Тела Рыбака, студента Юрия Поправки и активиста Юрия Дяковского найдут через три дня со следами пыток. Захваченное здание СБУ пробудет тюрьмой все время оккупации города, там будут содержать, пытать и выносить смертные приговоры под руководством российского гражданина Игоря Гиркина.
# 28 апреля В Донецке проходит последний митинг за единство Украины. На мирное шествие нападают люди в масках с битами и цепями. Много травмированных. На этом гражданское сопротивление оккупации в городе завершается.
# 3 мая Происходит осада военного комиссариата и военной части Национальной гвардии в Луганске. Нападавшие используют гранаты и стрелковое оружие.
# 11 мая На захваченной части региона боевики проводят псевдореферендумы о создании так называемых «ДНР» и «ЛНР». Эти фиктивные голосования проходят под контролем вооруженных группировок и без признанных миром наблюдательных миссий.
# 22 мая Боевики захватывают органы власти в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.
# 28 мая-5 июня В Луганске и области вооруженные формирования штурмуют военные части. Погибает 22-летний украинский сержант, боевики из РПГ подрывают склад боеприпасов.
# 2-4 июня В 4 часа утра 2 июня вооруженные группировки штурмуют Луганский пограничный отряд – последний объект с украинским флагом в Луганске. Бой длился 17 часов. В тот же день у стен Луганской облгосадминистрации раздается взрыв. Погибает 8 прохожих. Оккупационная администрация обвиняет Киев в воздушном ударе. Украина свою версию событий до сих пор не назвала. 3 июня штурм Луганского пограничного отряда возобновился, и на следующий день часть была взята. Все военные объекты Украины в Луганске, кроме аэропорта, оказываются под контролем боевиков.
# 5 мая Происходит бой под поселком Семеновка. Он считается первым серьезным столкновением, днем, когда АТО превратилась в войну. Украинские подразделения спецназначения были атакованы во время обустройства блокпостов на подступах к захваченному Славянску, одержали локальную победу, но понесли первые боевые потери. Также с этого времени и до освобождения Славянска украинские войска держали оборону на господствующей высоте – горе Карачун – где их обстреливали из различных типов оружия.
# 26 мая Российские гибридные формирования предпринимают попытку штурма Донецкого аэропорта. За несколько часов их выбивает оттуда украинский спецназ. Следующие 7 месяцев аэропорт контролируют украинские военные. В декабре во время боев был разрушен старый терминал, а в начале января – диспетчерская вышка. В конце января 2015 года боевики взрывают новый терминал с украинскими военными, державшими там оборону. По данным Генштаба, за все время боев за аэропорт погиб 101 военнослужащий, 440 получили ранения, 9 пропали без вести.
# 6 июня Над Славянском вооруженные формирования сбивают военно-транспортный самолет ВСУ Ан-30, погибают пятеро членов экипажа.
# 14 июня На подлете к Луганскому аэропорту российские гибридные силы сбили военно-транспортный самолет Ил-76, погибли 40 десантников и девятеро членов экипажа.
# 24 июня Возле горы Карачун гибридные войска сбивают украинский военный вертолет Ми-8, погибает девять военных.
# 5 июля Силы АТО освобождают Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, а на следующий день Бахмут (тогда Артемовск).
# 11 июля Боевики накрывают ракетным огнем опорный пункт украинских подразделений в Зеленополье Луганской области. Погибает 38 солдат и офицеров. По данным СНБО Украины, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» – российской модификации «Града».
# 14 июля Боевики сбивают транспортник Ан-26 под Луганском. Часть экипажа успела десантироваться, погибли двое пилотов.
# 19 июля-10 августа августа 95-я аэромобильная бригада ВСУ во время рейда деблокирует окруженные у Краснодона на границе с Россией украинские подразделения. Военные прошли 470 километров, 170 из которых – по неподконтрольной правительству территории, и создали коридор для выхода из окружения трех тысяч человек и 250 единиц техники. В операции погибли 13 военных.
# 17 июля Над оккупированным городом Снежное Донецкой области сбит пассажирский «Боинг-777» рейса МН17 Амстердам – Куала Лумпур. За следующие 7 лет нидерландское следствие прийдет к выводу, что ракета, которая попала в самолет, была выпущена из российского ЗРК «Бук» Курской бригады противовоздушной обороны. После выстрела «Бук» без одной ракеты вернули в Россию. Расследование и суд продолжаются.
июль и август Россия обстреливает территорию Украины артиллерийскими снарядами со своей территории. Международное расследовательское сообщество Bellingcat изучало эти случаи много лет и подтвердило уже 149 таких обстрелов. Жители приграничного городка Гуково в России сняли реактивный обстрел на видео.
# 21-24 августа В боях в Украине принимают участие военнослужащие 79-й десантной дивизии из Пскова и 98-й дивизии из Иваново. Десятеро из них попали в плен. Они на камеру подтверждают, что командование направило их на территорию Украины воевать с украинской армией. Десятки солдат из этих соединений погибают в боях с ВСУ – это выясняют независимые российские журналисты, которые находят свежие могилы под Псковом.
# 23-29 августа После того, как силы АТО освобождают значительную часть захваченной территории и доходят до города Иловайск, через российско-украинскую границу заходят регулярные части российской армии. Украинские подразделения – армейские, добровольческие и МВД – попадают в окружение. 28 августа командование обеих сторон договаривается о «зеленом коридоре», во время выхода по которому российские войска расстреливают колонну. Погибло по крайней мере 366 украинских военных, 158 до сих пор считаются пропавшими без вести, 458 были ранены.
Этот эпизод является одним из двух случаев массированного применения российской армии в войне на Донбассе. Вторым стал захват Дебальцево в феврале 2015 года. В последующие месяцы украинские города подвергались ударам из реактивной артиллерии, самым кровавым из которых стал обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе, унёсший жизни 31 гражданского. Попадание в гражданский автобус вблизи Волновахи и обстрел кварталов Краматорска принесли, соответственно, 12 и 8 гражданских жертв. За все время агрессии России на востоке Украины, по данным ООН, погибли более 13 000 человек – гражданских и военных. После подписания вторых «Минских соглашений» в конце февраля 2015 интенсивность боевых действий снизилась. Но война продолжается.
За годы войны установлено:
2400 имен российских военнослужащих, принимавших участие в боях на территории Украины на стороне российских гибридных сил, 50 образцов оружия, находящегося на вооружении в российской армии, 149 артиллерийских ударов по территории Украины с территории России, минимум 12 установок РСЗО «Град» армии России и 9 российских офицеров, принимавших участие в обстреле жилого микрорайона Мариуполя «Восточный». Россия отрицает участие в конфликте на территории Украины, допуская лишь участие своих добровольцев. Кремль утверждает, что войну против «киевской власти» ведут «повстанцы», и призывает Киев к диалогу с ними.