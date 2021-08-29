САМАЯ КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ

В Луганске и Донецке проходят митинги о присоединении к России и за единство с Украиной – участники первых практически беспрепятственно совершают насилие в отношении вторых.

В Луганске и Донецке проходят митинги под противоположными лозунгами: о присоединении к России – и за единство с Украиной. Пророссийские участники ведут себя агрессивно и не встречают препятствий со стороны местных силовиков, как результат – нападают на проукраинских митингующих, травмируют их и даже убивают дончанина Дмитрия Чернявского. По городам ходят слухи об автобусах с «Правым сектором», которые якобы едут на восток убивать русскоязычных, что было неправдой. Дончане и луганчане рассказывают об участии в акциях подвезённых из российского приграничья спортивных молодых людях, которых прозывают «туристами».

# 1 марта в Луганске и Донецке на митингах под российскими флагами люди призывают Кремль ввести войска в регион для защиты от «западноукраинского фашизма, победившего в Украине». Такие же тезисы во время Евромайдана продвигали российские федеральные СМИ. В Луганске митингующие захватывают ОГА, в Донецке – поднимают над областной администрацией флаг России.

# 3 марта Россия скапливает военную технику на границе Луганской, Донецкой, Харьковской областей Украины и разворачивает «пункты приема беженцев». Госпогранслужба Украины сообщает о попытках захвата своих органов управления на границе военнослужащими России. Проходит митинг под Донецкой ОГА под триколорами и со скандированиями «Россия!» Участники без оружия занимают здание. Милиция не вмешивается, однако 5 марта выводит митингующих из ОГА.

# 5 марта На площади Ленина в центре Донецка проходит митинг местного Евромайдана за единство Украины. На митингующих с камнями и битами нападают пророссийские активисты: людей догоняют и бьют, топча государственные флаги. У Донецкой ОГА собираются пророссийские активисты, в частности, там присутствует гражданин России Алексей Худяков, лидер ультраправой организации «Щит Москвы». Активисты снова штурмуют ОГА, над ней поднимают флаг России. Этому не мешают внутренние войска (предшественник Нацгвардии), однако на следующий день милиция очищает помещение и возвращает украинский флаг на место.

# 9 марта В Луганске проходит митинг к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко и, в противовес ему, митинг организации «Антимайдана», на котором скандируют «Россия!». На «шевченковцев» с травматическим оружием и битами нападают пророссийские активисты. После этого нападавшие захватывают Луганскую администрацию и вывешивают над ней российский флаг. На митинге «Антимайдана» очевидцы фиксируют участие приезжих из Белгородской и Ростовской областей России.

«Я лично был свидетелем того, как на митинге на улице Артема стояли якобы «шахтеры» – и при этом они прямо там спрашивали у меня, как пройти на улицу Артема. Когда они рвали украинские флаги, то порвали заодно и флаг футбольного клуба «Шахтер», даже не зная, чего он касается. Словом, все эти «шахтеры» завозились к нам, в основном, из Ростова и Белгорода. Конечно, местные также принимали участие в этих мероприятиях, особенно те, кому участие в митингах оплачивали профсоюзы. Были и те, кто искренне верил в рассказы о «злых бандеровцах» и обещания о том, что все взятые в банках кредиты будут им прощены» – протестантский пастор Александр Хомченко, дончанин. «Я лично был свидетелем того, как на митинге на улице Артема стояли якобы «шахтеры» – и при этом они прямо там спрашивали у меня, как пройти на улицу Артема. Когда они рвали украинские флаги, то порвали заодно и флаг футбольного клуба «Шахтер», даже не зная, чего он касается. Словом, все эти «шахтеры» завозились к нам, в основном, из Ростова и Белгорода. Конечно, местные также принимали участие в этих мероприятиях, особенно те, кому участие в митингах оплачивали профсоюзы. Были и те, кто искренне верил в рассказы о «злых бандеровцах» и обещания о том, что все взятые в банках кредиты будут им прощены» – протестантский пастор Александр Хомченко, дончанин.

«Освободители» представляли собой маргинес, свезённый со всех концов Луганщины и Ростовской области России. Они толпились в палатках, а в свободное время бродили по городу, рассматривая его с открытыми ртами» – радиожурналистка Ирина Коваль, луганчанка. «Освободители» представляли собой маргинес, свезённый со всех концов Луганщины и Ростовской области России. Они толпились в палатках, а в свободное время бродили по городу, рассматривая его с открытыми ртами» – радиожурналистка Ирина Коваль, луганчанка.

# 13 марта В Донецке на очередном митинге за единство Украины в результате массового нападения пророссийских сил убит человек – Дмитрий Чернявский. Десятки проукраинских митингующих ранены. Нападавшие используют биты, арматуру, ножи, слезоточивый газ. Милиция практически не мешает им.

# 23 марта В Луганске происходят два противоположных марша – за единство Украины и за «референдум» о присоединении к России. Они завершаются без агрессии.

# 6 апреля В Донецке проходит пророссийский митинг с требованиями провести «референдум» о вхождении в Россию, его участники захватывают ОГА и вывешивают российский флаг. При захвате применяется граната. Это последний и окончательный захват администрации.

# 6 апреля В Луганске участники митинга в поддержку России захватывают областное управление СБУ. Используются камни.