НАЙКОРОТША ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

У Луганську та Донецьку відбуваються мітинги про приєднання до Росії та за єдність з Україною – учасники перших практично безперешкодно вчиняють насильство щодо других.

У Луганську та Донецьку відбуваються мітинги під протилежними гаслами: про приєднання до Росії – та за єдність із Україною. Проросійські учасники поводяться агресивно та не стикаються з перешкодами з боку місцевих силовиків, як результат – нападають на проукраїнських мітингувальників, травмують їх та навіть вбивають донеччанина Дмитра Чернявського. Містами ширяться чутки про автобуси з «Правим сектором», які нібито прямують на схід нищити російськомовних, що було неправдою. Донеччани та луганчани засвідчують участь у проросійських акціях підвезених із російського прикордоння спортивних молодиків, яких прозвали «туристами».

# 1 березня У Луганську та Донецьку на мітингах під російськими прапорами люди закликають Кремль ввести війська в регіон для захисту від «західноукраїнського фашизму, який переміг в Україні». Такі ж тези під час Євромайдану просували російські федеральні ЗМІ. У Луганську мітингувальники захоплюють ОДА, в Донецьку – піднімають над обласною адміністрацією прапор Росії.

# 3 березня Росія скупчує військову техніку на кордоні Луганської, Донецької, Харківської областей України та розгортає «пункти прийому біженців». Держприкордонслужба України повідомляє про спроби захоплення своїх органів управління на кордоні військовослужбовцями Росії. Відбувається мітинг під Донецькою ОДА під триколорами та зі скандуваннями «Росія!». Учасники без зброї займають будівлю. Міліція не втручається, проте 5 березня виводить мітингувальників із ОДА.

# 5 березня На площі Леніна в центрі Донецька проходить мітинг місцевого Євромайдану за єдність України. На мітингарів із каміннями та битами нападають проросійські активісти: людей наздоганяють та б'ють, топчучи державні прапори. Біля Донецької ОДА збираються проросійські активісти, зокрема там присутній громадянин Росії Олексій Худяков, лідер ультраправої організації «Щит Москвы». Активісти знову штурмують ОДА, над нею піднімають прапор Росії. Цьому не заважають Внутрішні війська (попередник Нацгвардії), проте наступного дня міліція очищує приміщення та повертає український прапор на місце.

# 9 березня У Луганську відбувається мітинг до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та, на противагу йому, мітинг організації «Антимайдан», на якому скандують «Росія!». На «шевченківців» із травматичною зброєю та битами нападають проросійські активісти. Після цього нападники захоплюють Луганську адміністрацію та вивішують на ній російський прапор. На мітингу «Антимайдану» фіксують участь приїжджих із Бєлгородської і Ростовської областей Росії.

«Я особисто був свідком того, як на мітингу на вулиці Артема стояли нібито «шахтарі» – і при цьому вони прямо там запитували у мене, як пройти на вулицю Артема. Коли вони рвали українські прапори, то порвали заодно і прапор футбольного клубу «Шахтар», навіть не знаючи, чого він стосується. Словом, усі ці «шахтарі» завозилися до нас здебільшого з Ростова і Бєлгорода. Звісно, місцеві також брали участь у цих заходах, особливо ті, кому участь в мітингах оплачували профспілки. Були й ті, хто щиро вірив у розповіді про «злих бандерівців» та обіцянки про те, що всі взяті у банках кредити будуть їм прощені» – протестантський пастор Олександр Хомченко, донеччанин. «Я особисто був свідком того, як на мітингу на вулиці Артема стояли нібито «шахтарі» – і при цьому вони прямо там запитували у мене, як пройти на вулицю Артема. Коли вони рвали українські прапори, то порвали заодно і прапор футбольного клубу «Шахтар», навіть не знаючи, чого він стосується. Словом, усі ці «шахтарі» завозилися до нас здебільшого з Ростова і Бєлгорода. Звісно, місцеві також брали участь у цих заходах, особливо ті, кому участь в мітингах оплачували профспілки. Були й ті, хто щиро вірив у розповіді про «злих бандерівців» та обіцянки про те, що всі взяті у банках кредити будуть їм прощені» – протестантський пастор Олександр Хомченко, донеччанин.

«Освободители» являли собою маргінес, звезений з усіх кінців Луганщини і Ростовської області Росії. Вони юрбилися в наметах, а у вільний час вешталися містом, розглядаючи його із роззявленими ротами» – радіожурналістка Ірина Коваль, луганчанка. «Освободители» являли собою маргінес, звезений з усіх кінців Луганщини і Ростовської області Росії. Вони юрбилися в наметах, а у вільний час вешталися містом, розглядаючи його із роззявленими ротами» – радіожурналістка Ірина Коваль, луганчанка.

# 13 березня У Донецьку на мітингу за єдність України в результаті масового нападу проросійських сил вбито людину – Дмитра Чернявського. Десятки проукраїнських мітингувальників поранені. Нападники використовують бити, арматуру, ножі, сльозогінний газ. Міліція практично не перешкоджає їм.

# 23 березня У Луганську відбуваються два протилежні марші – за єдність України та за «референдум» щодо приєднання до Росії. Вони завершуються без агресії.

# 6 квітня У Донецьку відбувається проросійський мітинг із вимогами провести «референдум» щодо входження до Росії, його учасники захоплюють ОДА і вивішують російський прапор. При захопленні застосовується граната. Це останнє і остаточне захоплення адміністрації.

# 6 квітня У Луганську учасники мітингу на підтримку Росії захоплюють обласне управління СБУ. Використовується каміння.