Как Дебальцево празднует под контролем «ДНР»

Сентябрь – это парад «дней городов»: день Славянска, день Луганска, день Бахмута, день Лимана – и еще десятки. Празднуют как в оккупации, так и на свободной территории, при чем, несмотря на военную обстановку – многие с салютам. Дебальцево, который оккупирован с января 2015-го – хотя согласно минским соглашениям находится на подконтрольной Киеву территории – отмечал свое 143-летие 11 сентября. Как празднует город под контролем российских гибридных сил? С Радио Донбасс.Реалии поделились местные жители.

В городе в праздник было довольно многолюдно, если сравнивать с обычными буднями неподконтрольных городов: в них всегда пустынно... Как обычно, в Дебальцево, расположенном на северо-востоке Донетчины и на рубеже с Луганщиной, вас встречает пустынный вокзал с несколькими электричками за целый день, заброшенные здания в центре города, разрушенные дороги и ощущение отсутствия надежды на «светлое будущее».

В мирное время тут проживало более 24,5 тыс. человек, сейчас – как минимум вдвое меньше. Можно сказать, что еще один исторический населенный пункт Донецкой области за время оккупации превратился в город-призрак. Обычно развлечения в Дебальцево почти полностью отсутствуют. Это сразу заметно по огромным очередям на батуты и надувные горки в день города – едва не единственный подарок горожанам от так называемых властей в этот день.

Этот стенд остался здесь еще со Дня победы:

«Военные» порадовали детвору, пригнав с передовой два танка и БТР. Боевики демонстрировали танки и даже рассказывали, как они стреляют (хотя многие дети Донбасса наверняка и так видели их в действии).

Концерт был настолько важен, что его охраняло бесчисленное число военных, даже с пулеметами.

По завершению дня города в Дебальцево состоялся праздничный салют. Сколько еще должно пройти времени, чтобы на Донбассе «стреляли» только фейерверки?

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