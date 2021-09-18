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Суботнє інтерв'ю

Путін не зможе поставити Україну на коліна – Сергій Гармаш

Путін не зможе поставити Україну на коліна – Сергій Гармаш
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Путін не зможе поставити Україну на коліна – Сергій Гармаш

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Залучення Росією жителів «ЛДНР» до виборів у Держдуму показує, що президент Володимир Путін використовує людей Донбасу. Це стверджує у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

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На його думку, Кремль не зацікавлений застосовувати «кримський» досвід для Сходу України. Тут є «абхазький сценарій» із активним роздаванням паспортів та збереженням конфлікту на довгі роки. Саме гарячого конфлікту – для послаблення України і позбавлення її незалежності, вважає Гармаш. Але Путін не зможе поставити Україну на коліна і ця війна зрештою може привести до катастрофи Росії, прогнозує Гармаш. На його погляд, використання Путіним людей Донбасу є не лише у спонуканні голосувати. Гармаш стверджує: Росія розкрала окуповані території України, і «убиває їх в усіх сенсах» – економічно, соціально, екологічно, ментально. «Регіон убивають. Я думаю, цілеспрямовано», – заявив Сергій Гармаш. Він також розповів про перебіг «Мінських» переговорів, про те, що «Росії вже не подобаються Мінські угоди і «формула Штайнмаєра».

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