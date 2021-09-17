Гиганты сдались Путину? Почему Google и Apple удалили приложение в России

Google и Apple после требований и угроз российских властей удалили из своих магазинов приложение «Навальный». Эта программа давала возможность избирателю проголосовать за наиболее рейтингового соперника провластной партии «Единая Россия». Опасно ли это для свободы интернета?

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов в день начала выборов в Госдуму – 17 сентября, сообщили соратники оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает тюремный срок.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, назвала удаление приложения «выдающимся актом цензуры».

«Навальный». Что это за приложение

Победить монополию провластной партии «Единая Россия» команда Навального собралась с помощью проекта «Умное голосование». Это сайт, телеграм-бот, списки альтернативных кандидатов в гугл-документах, приложение для смартфона «Навальный». Смысл приложения в том, что избирателю, в зависимости от участка, предлагают проголосовать за самого рейтингового соперника «Единой России».

Мы хотим, чтобы в Госдуме было меньше этих жуликов и воров

«Мы хотим отомстить «Единой России» и сделать так, чтобы в Госдуме было как можно меньше этих жуликов и воров… Здесь будут разные кандидаты на ваших выборах в Государственную думу, на каких-то местных выборах. Все это вы увидите тут. Здесь вы увидите адрес, куда надо идти, время, во сколько вы можете прийти и проголосовать… Мы хотим вас, борцов с единороссами, обезопасить: здесь не зашита никакая база данных сторонников, здесь не хранятся ваши личные данные. Ничего не доступно всяким кремлевским жуликам и силовикам», – объяснил принцип работы приложения Георгий Албуров, аналитик Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В России «Навальный» нельзя скачать. В Украине приложение доступно, но при вводе любого российского адреса выдает ошибку.

Хроника блокады

В июне этого года ФБК признали в России экстремистской организацией и запретили работу. 4 августа Первый апелляционный суд утвердил это решение. Сейчас фонд числится в Списке организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.

13 сентября в московский офис Google пришли судебные приставы. Они добивались, чтобы компания исполнила решение суда и исключила из поисковой выдачи словосочетание «умное голосование» (так называется сайт сторонников Навального). 20 августа Роскомнадзор потребовал от корпораций удалить приложение. 2 сентября Роскомнадзор еще раз обратился к Google и Apple, потребовав ограничить доступ к приложению ФБК. Компаниям пригрозили миллионными штрафами. 15 сентября российские СМИ написали о блокировании онлайн-приложения Google Docs.

«Вероятно, блокировка связана с публикацией списков «Умного голосования» на ресурсе «Google Документы», – сообщила Медуза со ссылкой на проект по мониторингу российской системы интернет-блокировок GlobalCheck. Также блокировали сервис для публикаций мессенджера Телеграм. 16 сентября, по информации «Роскомсвободы», блокировки прекратились.

16 сентября представителей корпораций позвали на закрытое заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в Совет Федерации. Сотрудница российского телевидения рассказала, что контент, нарушающий российские законы, требует удалить прокуратура. А причастны к нарушениям, по ее словам, страны НАТО: это вычислили, якобы, по IP-адресам. А в ТАСС добавили, что IT-компании обвиняют во вмешательстве во внутренние дела РФ во время выборов.

Программа разработана с участием иностранных граждан, связанных со спецслужбами иностранных государств

«Указанные компании обеспечили доступ к приложению «Навальный», которое специально было разработано для проведения незаконной в России агитации за кандидатов, которых выбрали не наши граждане-избиратели, а, фактически, владельцы приложения. В соответствии с российским законодательством, иностранные компании, международные организации, иностранные граждане не в праве в период избирательного процесса у нас заниматься всякого рода агитационной деятельностью, – прокомментировал претензии России Василий Пискарев, председатель временной комиссии. – Программа разработана с участием иностранных граждан, напрямую связанных с государственными органами и спецслужбами иностранных государств. И содержится на серверах, которые расположены в США, и ими же поддерживаемых».

А член временной комиссии Владимир Джабаров даже пригрозил сотрудникам компаний «уголовными последствиями».

Реакция Apple и Google

Ни Apple, ни Google не ответили сегодня на электронные письма и телефонные звонки Радио Свобода с просьбой прокомментировать ситуацию.

После закрытой комиссии в Совете федерации ситуацию российским журналистам прокомментировал Александр Монин, представитель компании Google. Он сказал, что компания с ответственностью подходит к обеспечению безопасной и надежной среды для пользователей.

Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран

«Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет создателей контента, разработчиков приложений, пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – прокомментировал итоги общения с российскими политиками Монин.

В компании Apple пояснили, что приложение содержит контент, который в России – незаконен.

«Нам известно, что прокуратура Российской Федерации и прокуратура Москвы установили, что приложение нарушает законодательство Российской Федерации, позволяя вмешиваться в выборы», – отметили в компании.

Цифровой концлагерь?

Российские власти стремятся к полному контролю информационного пространства. Сейчас у них под колпаком теле- и радиовещание, пресса. Теперь нужен контроль над интернетом. При чем, такая тенденция отображает то, что сейчас происходит в Китае, говорит Татьяна Попова, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.

Россия все ближе подходит к китайскому варианту

«В целом есть замедление интернета. Я общалась вчера с Романом Цымбалюком (корреспондент УНИАН в Москве – ред.), он говорит, что уже позавчера были какие-то проблемы с YouTube в России, он не мог выложить свои ролики. Уже работает это замедление. Я думаю, что оно будет дальше отрабатываться. Практически, Россия все ближе подходит к китайскому варианту», – рассказала нам эксперт.

Две крупные компании выполнили требования российских властей, чтобы не потерять в этой стране остальные возможности. Но, прогнозирует Попова, ситуация будет ужесточаться вплоть до закрытия двух IT-гигантов в России.

Я вижу все тенденции, – будет такой цифровой концлагерь

«Когда они разовьют свои аналогичные соцсети (прежде всего им нужна замена YouTube ), – они, конечно, попытаются и YouTube заблокировать, как это делается в некоторых азиатских странах. Понятно, что все равно какой-то процент будет продолжать пользоваться через VPN, но в данный момент я вижу все тенденции, как называет это Навальный, «наш дружелюбный концлагерь», – будет такой цифровой концлагерь», – прогнозирует Татьяна Попова.

С другой стороны, она убеждена, что от удаления приложения сам проект команды Навального не проиграет, ведь сайт «Умное голосование» и список кандидатов – соперников «Единой России» были в интернете еще до начала голосования. Например, есть тот же бот в Телеграме и список на сайте Github.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу