Донбасс. Главное за день: обмен пленными после «Нормандии» и больше ударов по гражданским

Коротко о главных событиях 10 сентября, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Двенадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 9 сентября. Двое украинских военных – ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Гражданские на Луганщине в последние месяцы больше страдают от обстрелов

Об этом Радио «Донбасс.Реалии» рассказали работники гуманитарных миссий в этом регионе. По словам сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска» Игоря Колосовского, больше всего страдают Новотошковка, Золотое-4, Хутор Вольный, Орехово и Екатериновка, где обстрелы снова слышно почти каждый день.

Следующий обмен пленными между Россией и Украиной может произойти после «Норманской встречи»

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве. При этом президент подчеркнул, что не верит в возможность обмена «всех на всех» из-за позиции России. По его словам, все о чем Украина договаривается, Россия никогда на 100% не делает. Зеленский отметил, что подобная ситуация происходит и в вопросах разминирования и открытия КПВВ, о чем договаривались в декабре 2019 года в Париже. В июне омбудсман Людмила Денисова сообщала, о 405 гражданах Украины, которые находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях.

Европейский совет продлил санкции против России на полгода

Об этом сообщается на сайте ведомства. Санкции распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств перечисленным лицам и организациям. Санкции были введены в ответ на российскую аннексию Крыма.

Группировка «ДНР» продлила частичную отмену комендантского часа в ОРДО

Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки. Согласно «документу», комендантский час по выходным отменяется до 30 сентября. Предыдущее «распоряжение» действовало до 15 сентября. Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня.

Социальный автобус из Майорска в Бахмут запустили волонтеры

Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, всего при финансовой поддержке ООН планируется запуск 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской и областях. Цель проекта – связать жителей прифронтовых «изолированных» населенных пунктов с районными центрами.

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