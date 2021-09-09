«Нове покоління чемпіонів». Як вітають українських учасників Олімпіади і Паралімпіади?

Учасників Олімпійський та Паралімпійських ігор вшанували у Краматорську. 28 спортсменів представляли Донеччину у складі збірних України на змаганнях у Токіо. Додому привезли 15 медалей різного ґатунку.

Справжню сенсацію створив пловець з Миколаївки, що під Слов’янськом, Андрій Трусов. На Паралімпіаду він поїхав вперше і відразу ж здобув шість медалей, у тому числі дві золоті. Це далося дуже важко, зізнається пловець.

Коли ти в команді, то для неї ти маєш працювати набагато більше, ніж в тебе є сил

«Дуже важко далися ці медалі. Але, відверто кажучи, хочу вам розказати, що є в мене одна бронза. Ось вона була дуже важкою. Це була естафета чотири по сто метрів кролем. Я вважаю її найтяжкою, тому що це була командна робота. Коли ти виступаєш сам, то сам за себе і відповідаєш і розраховуєш лише на власні сили, а тут, коли ти в команді, то для неї ти маєш працювати набагато більше, ніж в тебе є сил», – згадує Андрій Трусов.

Для досвідченого пловця, Героя України Віктора Смірнова ці ігри стали п’ятими у кар’єрі. Цього разу він здобув срібло. Каже, приємно, що молоді спортсмени наступають на п’ятки, але ні заздрощів, ні конкуренції між ними немає.

Дуже приємно, що підростає нове покоління чемпіонів

«Звісно, ніякої конкуренції не існує. Тим більше, що ми не суперники у плаванні. Навпаки – мені дуже приємно, що підростає нове покоління чемпіонів. Це – наша зміна, і Андрій показує такі високі результати», – каже Віктор Смірнов.

В нас існують тренувальні бази, щоб спортсмени могли показувати гарні результати

Традиційно за кількістю та ґатунком нагород наші паралімпійці обігнали учасників Олімпійської збірної. Спортсмени з Донеччини показали високі результати, але нагород не здобули. Легкоатлет Сергій Смелик тричі виступав на Олімпіадах, і каже, що спортивна база саме для занять бігом в області на достойному рівні.

«Бахмут – місто не обласного значення, але якби у кожній області чи регіоні були такі спортивні бази, то рівень спорту в Україні і показники наших спортсменів були б набагато вищими. Небагато, але в нас існують тренувальні бази, щоб спортсмени могли показувати гарні результати», – говорить спринтер.

Наші спортсмени повинні давати гідний результат, мати винагороду і гідно відновлюватись

Усього учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор з обласного бюджету виділили майже 12 мільйонів гривень як премії за медалі. Грошовими преміями відзначили і їхніх тренерів. Також влада обіцяє найближчим часом відкрити два басейни та багатопрофільний комплекс. Він дозволятиме тренування саме для професійного спорту великих досягнень.

«Басейн 50-метровий у Бахмуті зараз на стадії завершення самої проєктної документації, потім басейн «Нептун» – Маріуполь. Завершуємо його. Там грошові кошти саме з державного бюджету були надані і Маріупольської міської ради. Центр реабілітації спортивний в нас є. Тому це так і планувалося – що наші спортсмени повинні давати гідний результат, мати винагороду і гідно відновлюватись», – говорить голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

До того ж невдовзі в Лимані мають відкрити нову тренувальну базу для велосипедистів, також триває реконструкція спортивного коледжу у Бахмуті. Там буде декілька спеціалізованих спортзалів та стадіон.

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