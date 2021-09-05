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Українські атлети повернулися з Токіо, де триває церемонія закриття Паралімпіади

Спільне фото в аеропорту Бориспіль, 5 вересня 2021 року

В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо. Тим часом, у Токіо о 14:00 за Києвом розпочалася урочиста церемонія закриття змагань.

У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.

Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.

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