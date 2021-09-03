Паралімпіада-2020: збірна України здобула ще одне «золото» і 4 «срібла»

Українські паралімпійці вибороли ще п’ять нагород на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо: одну золоту і чотири срібних, повідомляє Національний паралімпійський комітет.

«Яскраве «золото» Сергія Ємельянова в параканое! Круто Сергій сьогодні переміг представника нейтральних атлетів. Його товариш по команді Микола Синюк виборов «срібло», – йдеться в повідомленні комітету у фейсбуці.

Також «срібло» вибороли:

Людмила Даниліна – у бігові на дистанції 1500 м;

Єгор Деменьєв, попри падіння на трасі, зміг не тільки повернутися в 10-кілометрову гонку, але й стати другим в шосейній груповій гонці;

Микола Жабняк – у легкій атлетиці (метання диску).

За даними комітету, наразі в національної збірної – 89 нагород: 21 золота, 43 срібних і 25 бронзових.

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту, команда складається зі 143 атлетів.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.