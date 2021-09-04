Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо.

Крипак очолив залік мультимедалістів з сімома нагородами: п’ять золотих медалей, одне «срібло» та одна «бронза». На другій позицій – Ігор Бокій (5 золотих медалей), третю розділили плавчиня та плавець з Китаю – Лу Дун та Чжен Тао (по чотири «золота»).

У чільній десятці лише один спортсмен не плавець – американський легкоатлет Нік Мейг’ю.

У Токіо Крипак також втановив три рекорди: два світових та один паралімпійський.

Загалом на рахунку паралімпійської збірної України 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних, 27 бронзових медалей.

У загальнокомандному заліку Україна втратила місце в чільній п’ятірці, пропустивши вперед Нідерланди. Змінити становище у заліку українці вже не зможуть, оскільки завтра, в заключний день Паралімпіади, не змагатимуться.