Українська паралімпійська команда підбила підсумок дня

На літніх Паралімпійських іграх, які тривають у столиці Японії Токіо, команда України здобула протягом дня 10 медалей: 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову.

«Золото»:

🥇 Сергій Ємельянов (веслування, байдарка-одиночка 200 м, клас KL3)

🥇 Максим Крипак (плавання, 200 м комплекс, клас SM10)

🥇 Денис Остапченко (плавання, 200 м в/с, клас S3)

🥇 Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас F51)

«Срібло»:

🥈 Микола Синюк (веслування, байдарка-одиночка 200 м, клас KL2)

🥈 Єгор Дементьєв (велошосе, групова гонка, клас С4-5)

🥈 Людмила Даниліна (легка атлетика, 1500 м, клас T20)

🥈 Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска, клас F37)

🥈 Андрій Трусов (плавання, 50 м батерфляй, клас S7)

«Бронза»:

🥉 Денис Дубров (плавання, 100 м батерфляй, клас S8)

Таким чином, на цей час команда України має загалом 24 золоті, 44 срібні і і 26 бронзових медалей, усього 94, і в неофіційному командному заліку, як і майже щодня, перебуває на п’ятому місці з загалом 162 команд.

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту з загалом 23

XVI літні Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були відкладені на рік, але лишили 2020-й у своїй назві, триватимуть іще два дні – до 5 вересня.