Українська паралімпійська команда підбила підсумок дня

На літніх Паралімпійських іграх, які тривають у столиці Японії Токіо, команда України здобула протягом дня 10 медалей: 4 золоті, 5 срібних і 1 бронзову.
«Золото»:
🥇 Сергій Ємельянов (веслування, байдарка-одиночка 200 м, клас KL3)
🥇 Максим Крипак (плавання, 200 м комплекс, клас SM10)
🥇 Денис Остапченко (плавання, 200 м в/с, клас S3)
🥇 Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас F51)
«Срібло»:
🥈 Микола Синюк (веслування, байдарка-одиночка 200 м, клас KL2)
🥈 Єгор Дементьєв (велошосе, групова гонка, клас С4-5)
🥈 Людмила Даниліна (легка атлетика, 1500 м, клас T20)
🥈 Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска, клас F37)
🥈 Андрій Трусов (плавання, 50 м батерфляй, клас S7)
«Бронза»:
🥉 Денис Дубров (плавання, 100 м батерфляй, клас S8)
Таким чином, на цей час команда України має загалом 24 золоті, 44 срібні і і 26 бронзових медалей, усього 94, і в неофіційному командному заліку, як і майже щодня, перебуває на п’ятому місці з загалом 162 команд.
Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту з загалом 23
XVI літні Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були відкладені на рік, але лишили 2020-й у своїй назві, триватимуть іще два дні – до 5 вересня.
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