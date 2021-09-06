В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо. У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці. Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових медалей. За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Про те, як спортсменів зустрічали в київському Борисполі, дивіться у нашому відео.