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Як атлетів-паралімпійців зустрічали в Києві – відео

Як атлетів-паралімпійців зустрічали в Києві – відео
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Як атлетів-паралімпійців зустрічали в Києві – відео

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В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо. У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці. Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових медалей. За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Про те, як спортсменів зустрічали в київському Борисполі, дивіться у нашому відео.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Про те, як спортсменів зустрічали в київському Борисполі, дивіться у нашому відео.

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