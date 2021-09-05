Українські атлети повернулися з Токіо – фотогалерея

10 Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були перенесені з минулого року, але зберегли 2020 рік в своєму позначенні, тривали у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Участь у змаганнях взяли понад 4 тисячі спортсменів-паралімпійців