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Українські атлети повернулися з Токіо – фотогалерея

В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо. Тим часом, у Токіо о 14:00 за Києвом розпочалася урочиста церемонія закриття змагань.

У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.

Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.
В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо
1 В Україну 5 вересня повернулася частина збірної, яка завершила участь у Паралімпійських іграх у столиці Японії Токіо
Спортсменів з квітами прийшов привітати Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України
2 Спортсменів з квітами прийшов привітати Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України
У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці
3 У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці
Українських спортсменів зустрічали зі стягами та квітами в національних кольорах
4 Українських спортсменів зустрічали зі стягами та квітами в національних кольорах
У Борисполі їх чекали також рідні та близькі
5 У Борисполі їх чекали також рідні та близькі
Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей.&nbsp;
6 Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. 
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За загальною кількістю нагород Україна стала п&rsquo;ятою&nbsp;
8 За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою 
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Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були перенесені з минулого року, але зберегли 2020 рік в своєму позначенні, тривали у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Участь у змаганнях взяли понад 4 тисячі спортсменів-паралімпійців
10 Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були перенесені з минулого року, але зберегли 2020 рік в своєму позначенні, тривали у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Участь у змаганнях взяли понад 4 тисячі спортсменів-паралімпійців
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Спільне фото в аеропорту Бориспіль в Києві, 5 вересня 2021 року
12 Спільне фото в аеропорту Бориспіль в Києві, 5 вересня 2021 року
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Українець&nbsp;Максим Веракса на іграх здобув бронзову нагороду (плавання, 50 м в/c, клас S13)
14 Українець Максим Веракса на іграх здобув бронзову нагороду (плавання, 50 м в/c, клас S13)
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Олексій Федина&nbsp;на Паралімпіаді в Токіо на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків став другим (клас S12). Федина&nbsp;&ndash; п&#39;ятиразовий паралімпійський чемпіон
19 Олексій Федина на Паралімпіаді в Токіо на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків став другим (клас S12). Федина – п'ятиразовий паралімпійський чемпіон
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Окрім завойованих на Паралімпіаді в Токіо медалей,&nbsp;українська плавчиня Єлизавета Мерешко разом з представницею Китаю Цзян Юйянь встановила спільний світовий рекорд у своїй категорії S6 &ndash; вони подолали дистанцію 100 метрів вільним стилем за 1 хвилину 11,7 секунди
22 Окрім завойованих на Паралімпіаді в Токіо медалей, українська плавчиня Єлизавета Мерешко разом з представницею Китаю Цзян Юйянь встановила спільний світовий рекорд у своїй категорії S6 – вони подолали дистанцію 100 метрів вільним стилем за 1 хвилину 11,7 секунди
У другий день ігор Мерешко виборола &laquo;срібло&raquo; на дистанції 200 метрів комплексним плаванням
23 У другий день ігор Мерешко виборола «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням
Золоту нагороду Єлизавета Мерешко завоювала на дистанції 50 метрів вільним стилем
24 Золоту нагороду Єлизавета Мерешко завоювала на дистанції 50 метрів вільним стилем
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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