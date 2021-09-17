Росія назвала Google імена співробітників, проти яких порушить справи через застосунок «Навальний» – The New York Times

Російська влада назвала компанії Google імена конкретних співробітників компанії, яким загрожує кримінальне переслідування в разі відмови видалити застосунок «Навальний» з Google Play для користувачів із Росії. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерело, обізнане з рішенням компанії.

Джерело видання відмовилося розкривати імена працівників, «побоюючись розсердити російський уряд».

Про те, що Google видалив застосунок через погрози порушити кримінальні справи проти місцевих співробітників компанії, також повідомляє Bloomberg з посиланням на близьке до Google джерело.

Соратник Навального Іван Жданов повідомив з посиланням на відповідь Apple, що приводом для блокування програми «Навальний» стало визнання створеного опозиційним політиком «Фонду боротьби з корупцією» екстремістською організацією. У повідомленні Apple також ідеться, що Генпрокуратура Росії вважає, що застосунок «Навальний» дозволяє «втручатися у вибори».

Застосунок «Навальний» зранку 17 вересня став недоступний для російських користувачів у Google Play і App Store, повідомила команда російського опозиціонера Олексія Навального.

У застосунку є функція «Розумного голосування» на виборах до Державної думи, які розпочалися в Росії 17 вересня і триватимуть три дні.

Напередодні виборів Роскомнадзор звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають «Розумному голосуванню» обходити блокування. Якщо іноземні компанії не виконають вимоги щодо припинення допомоги «Розумному голосуванню», це буде розглядатися владою Росії як «іноземне втручання у вибори», заявили в Роскомнадзорі.

На початку вересня суд у Москві вирішив, що пошукові системи повинні прибрати «Розумне голосування» з видачі. «Яндекс» погодився, а Google цього не зробив. У московський офіс компанії приходили судові пристави.

15 вересня прихильники Олексія Навального опублікували свої рекомендації щодо голосування на виборах до Держдуми і в інші органи влади Росії. Увечері того ж дня російські користувачі інтернету повідомили про проблеми з доступом до сервісу Google Docs, де були опубліковані списки «Розумного голосування».

Прихильники Навального називають свою стратегію «Розумним голосуванням»: вони пропонують голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників владної «Єдиної Росії». Партійна приналежність при цьому не має значення.