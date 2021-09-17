У Росії почалося голосування на виборах до Державної думи

У Росії 17 вересня починаються вибори депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Основний день голосування буде в неділю, 19 вересня.

Першими виборчі дільниці відкрилися на Чукотці і Камчатці.

Голосування в Держдуму проходить в один тур за змішаною системою: повинні бути обрані 225 депутатів за партійними списками і 225 депутатів – в одномандатних округах.

У федеральних списках кандидатів у депутати Держдуми зареєстровані 14 партій. Це КПРФ, «Зелені», ЛДПР, «Нові люди», «Єдина Росія», «Справедлива Росія – За правду», «Яблуко», Партія росту, Російська партія свободи і справедливості, «Комуністи Росії», «Громадянська платформа», «Зелена альтернатива», «Батьківщина» і Партія пенсіонерів.

Низку кандидатів, перш за все прихильників російського опозиціонера Олексія Навального, не допустили до виборів на підставі недавно ухваленого закону, що забороняє балотуватися особам, причетним до діяльності екстремістських організацій.

Для простої більшості в Думі необхідно 226 мандатів, для конституційної – 300.

Вперше на парламентських виборах дозволена процедура електронного голосування. До неї, за рішенням ЦВК Росії, допущені жителі Москви, Мурманської, Нижньогородської, Ярославської, Курської і Ростовської областей, а також жителі анексованого Севастополя.

Незадовго до голосування прихильники Олексія Навального опублікували рекомендації в рамках проєкту «Розумне голосування». Соратники опозиціонера запропонували голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників «Єдиної Росії». Партійна приналежність при цьому не має значення.

На виборах в Держдуму в Москві більшість підтриманих «Розумним голосуванням» кандидатів – представники КПРФ, але є і представники інших партій.

Російська влада вважає, що соратники Навального поширюють заборонений контент і наполягають на блокуванні ресурсів.

Роскомнадзор звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають «Розумному голосуванню» обходити блокування. Якщо іноземні компанії не виконають вимоги щодо припинення допомоги «Розумному голосуванню», це буде розглядатися владою як «іноземне втручання у вибори», заявили в Роскомнадзорі.

У Раді федерації Росії напередодні виборів пройшло засідання комісії щодо запобігання втручанню у внутрішні справи Росії. Як випливає із заяв офіційних осіб, велику увагу приділили «Розумному голосуванню». А представник МЗС Росії Олег Гаврилов повідомив, що Москва направила США демарш про неприпустимість «втручання у вибори».