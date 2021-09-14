У Росії штрафують інтернет-гігантів – не видалили заборонений контент

Суд у Москві зобов’язав соціальні мережі Facebook, Twitter та Telegram заплатити додаткові штрафи за те, що вони не видалили контент, заборонений російським законодавством.

Суд 14 вересня оштрафував Facebook на 21 мільйон рублів (288 тисяч доларів), Telegram на 9 мільйонів рублів (123 400 доларів), Twitter на 5 мільйонів рублів (68 500 доларів) за невиконання вимог щодо вмісту, видалення якого вимагає наглядове відомство «Роскомнадзор».

В останні місяці суди Москви вже штрафували Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram та TikTok за невидалення контенту, а також за відмову локалізувати персональні дані своїх користувачів у Росії.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив платформи соціальних медіа та інших технологічних гігантів у порушенні законів країни про інтернет, зокрема у нехтуванні вимогою відкривати офіси в Росії.

Багато критиків стверджують, що ці дії влади не мають нічого спільного з «цілісністю інтернету», а є намаганням придушити інакомислення перед парламентськими виборами 19 вересня та на тлі падіння популярності владної партії «Єдина Росія».