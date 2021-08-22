У Москві пройшли пікети журналістів за свободу ЗМІ, поліція їх затримувала

У Москві біля будівлі ФСБ Росії 21 серпня пройшли пікети журналістів на захист свободи преси і проти визнання ЗМІ «іноземними агентами». Вони тримали в руках плакати з написами «Журналістика – не злочин», «Ви боїтеся правди».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, поліція загалом затримувала шістьох осіб.

Журналіста «Медіазони» Олександра Горохова затримали першим, майже відразу ж після того, як він розгорнув плакат «Вільна журналістика, а не ось це ось все». Незабаром його відпустили, попередивши про можливий штраф.

Усіх затриманих журналістів викликали на судові засідання за звинуваченням у порушенні правил проведення протесту – це адміністративне правопорушення, яке може призвести до штрафів у розмірі до 270 доларів для кожного із них.

20 серпня Мін’юст Росії вніс до списку ЗМІ – «іноземних агентів» телеканал «Дождь» і видання «Важные истории», співдружність журналістів «Четвертая власть» потрапило в список неурядових організацій – «іноземних агентів» 21 серпня.

Внесені в цей список також і сім осіб – представників цих видань.

У редакції «Дождя» заявили, що планують оскаржити рішення.

У Росії від початку року кілька незалежних видань і проєктів розслідувань, у тому числі The Insider, «Медузу», внесли в перелік ЗМІ – «іноземних агентів», видання «Проект» визнали «небажаною організацією». На початку серпня заблокували сайти «Відкритих медіа» і«МБХ медіа».