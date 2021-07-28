Росія: до головного редактора The Insider прийшла поліція

Додому до Романа Доброхотова, головного редактора видання The Insider, внесеного у Росії до реєстру «іноземних агентів», вранці 28 липня прийшла поліція. Про це написав у твіттері сам Доброхотов, припустивши, що у нього пройде обшук.

До журналіста виїхав адвокат, зараз зв’язку з Доброхотовим немає. Його колега Сергій Єжов написав у твіттері, що сьогодні Доброхотов повинен був виїхати за кордон.

Згодом російське державне агентство ТАСС з посиланням на адвоката Сталіну Гуревич повідомило, що журналіст проходить у справі про наклеп, відкритій після її заяви.

Гуревич представляє інтереси громадянина Нідерландів Макса ван дер Верффа, який стверджує, що Доброхотов його оббрехав, виступивши з твердженнями про те, що ван дер Верфф отримував від російського Міноборони гроші за публікації про збитий над Україною малайзійський «Боїнг».

За словами Гуревич, кримінальну справу порушено проти Доброхотова. Офіційної інформації про це і про причини обшуку поки що немає.

The Insider – розслідувальне ЗМІ, зареєстроване в Латвії, відоме, зокрема, співробітництвом з групою Bellingcat і проведенням гучних журналістських розслідувань – зокрема, про діяльність співробітників ГРУ Росії за кордоном і отруєння опозиціонера Олексія Навального.

23 липня Міністерство юстиції Росії внесло The Insider до реєстру так званих ЗМІ – «іноземних агентів». Доброхотов заявив, що це не позначиться на роботі видання і відмовився маркувати журналістські матеріали, як цього вимагає російська влада.