Росія: видання The Insider не буде вказувати у матеріалах, що його визнали «іноземним агентом»

Російськомовне інтернет-видання The Insider не буде позначати свої матеріали спеціальним повідомленням про те, що вони створені засобом масової інформації, які виконують функції «іноземного агента». Про це повідомив головний редактор видання Роман Доброхотов.

Він зазначив, що The Insider є латвійським ЗМІ, у якого немає представництва у Росії, тому штрафувати за невиконання закону про «іноагентів» російській владі не буде кого. При цьому він припустив, що його та інших журналістів видання можуть почати переслідувати без законних підстав.

Раніше міністерство юстиції Росії включило до переліку «ЗМІ – іноземних агентів» російськомовне інтернет-видання The Insider, журналістів видання «Проєкт» Михайла Рубіна і Софію Гройсман, головного редактора інтернет-журналу «Інше місто» з Самари Юлію Апухтіну і журналістів видання «Відкриті медіа» Іллю Рождественського і Олексія Постернака. Постернак із 2019 року також періодично співпрацює з проєктом Російської служби Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Видання The Insider, яке працює з Риги в Латвії, відоме своїми журналістськими розслідуваннями, зокрема в співпраці з міжнародною групою Bellingcat, із низки тем, серед яких останнім часом було розслідування про участь російської державної Федеральної служби безпеки в отруєнні опозиційного діяча Олексія Навального.

Російське законодавство про «іноземних агентів» уперше набуло чинності 2012 року, відтоді обсяг його охоплення кілька разів розширювався – зокрема, 2020 року й на фізичних осіб, серед того й на іноземців. А з 2015 року почало діяти й законодавство про «небажані організації», так само кілька разів відтоді розширене.

Загалом у цьому переліку нині – 34 юридичні і фізичні особи.

Раніше цього року російські суди почали накладати штрафи на суми в перерахунку загалом у мільйони доларів на підрозділи Радіо Свобода, які відмовляються позначати себе як «іноземних агентів» і оскаржують ці штрафи в судах.

Правозахисники різко засуджують ці російські законодавчі акти. РВЄ/РС називає їх обмежувальними й такими, що мають на меті «знеславити незалежні організації».