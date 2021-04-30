Росія: Путін підписав закон про штрафи за незгадування статусу ЗМІ-«іноагента» при цитуванні

Президент Росії Володимир Путін підписав 30 квітня поправки до законодавства, що передбачають штрафи за незгадування про статус «ЗМІ – іноземних агентів» при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.

Штрафи можуть накласти на журналістів або редакції ЗМІ, які не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними «ЗМІ – іноземних агентів». На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи поки що не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу – 50 тисяч рублів (нині це близько 18,5 тисяч гривень).

Раніше були запроваджені штрафи за незгадування статусу інших категорій «іноземних агентів», зокрема некомерційних організацій і фізичних осіб, яким російська влада надала такий статус.

Закон, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 тисяч рублів (нині 11,1 тисячі гривень) для громадян, які незаконно видають себе за журналістів на масових заходах.

У реєстрі так званих «ЗМІ – іноземних агентів» в Росії станом на 30 квітня – 18 позицій, серед них Радіо Свобода, його регіональні проєкти й інші проєкти медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, а також п’ять громадян Росії – фізичних осіб, серед них – трьох журналістів, які співпрацюють із Радіо Свобода. Кілька днів тому до реєстру додали й зареєстроване в Латвії інтернет-видання «Медуза».