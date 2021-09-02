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Редактор видання The Insider засудив «знищення ЗМІ» у Росії перед виборами (відео)

Редактор видання The Insider засудив «знищення ЗМІ» у Росії перед виборами (відео)
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Редактор видання The Insider засудив «знищення ЗМІ» у Росії перед виборами (відео)

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У столиці Росії Москві Роман Доброхотов, засновник і шеф-редактор інтернет-видання The Insider, оголошеного «іноземним агентом» після розслідування отруєння опозиційного політика Олексія Навального, звинуватив російську державу в знищенні ЗМІ.

В інтерв'ю агентству Reuters він заявив, що зараз доводиться говорити не про цензуру, а про знищення демократичних елементів громадянського суспільства. The Insider співпрацював з розслідувачами із Bellingcat і викликав гнів Кремля після публікації імен співробітників ФСБ, які нібито стояли за отруєнням головного російського опозиціонера Олексія Навального. Російська влада звинуватила журналістів у співпраці із західними спецслужбами. Тим часом Кремль заперечує, що переслідує ЗМІ з політичних мотивів. На думку російської влади, маркування «іноземний агент» видається виключно в рамках закону, і видання, і телеканали можуть продовжувати свою роботу в Росії. (Відео Reuters)

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