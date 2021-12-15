Росія звинувачує українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі

Російська влада звинувачує українського журналіста, кореспондента агенції УНІАН Романа Цимбалюка в екстремізмі – повідомили у фейсбуці сам Цимбалюк і його адвокат Микола Полозов.

«Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій самій Росії поза законом. Як заведено, звинуватили у екстремізмі. Поки що збираються відкривати кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ», – написав адвокат.

За його словами, межа між «адміністративним» екстремізмом та «кримінальним» – «дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною».

Адвокат вважає, що відбувається узгоджена атака на журналіста. Про це, зокрема, за його словами, свідчить поширення «через пропагандистські смітники» «абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності».

«Як би там не було, з боку влади РФ здійснюються тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності. Вважаю, що такі дії щодо журналістів неприпустимі і за них владі доведеться відповідати в незалежних міжнародних судових інстанціях (після проходження необхідних процедур у рамках юрисдикції)», – наголосив Полозов.

Журналіст і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

Роман Цимбалюк, коментуючи ситуацію, написав, що гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, направить на підтримку «дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою».

Роман Цимбалюк – кореспондент агентства УНІАН у Росії, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.