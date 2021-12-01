Кремль проти «Меморіалу»: Путін хоче знищити символ засудження сталінізму?

«Символічною» називають оглядачі спробу російської влади через суд ліквідувати правозахисну організацію «Меморіал». У рік столітнього ювілею засновника «Меморіалу» академіка Андрія Сахарова «новітні чекісти хочуть закрити організацію, яка збирає і публікує дані про злочини чекістів» і разом «закриють на тюремний замок три десятиліття російської новітньої історії», – пишуть російські опозиційні діячі і блогери на своїх сторінках у соцмережах. Не треба недооцінювати «знаковість сюжету», пише Шендорович. Навіть наступне засідання суду призначили на день смерті Сахарова – 14 грудня.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» (скор. «Міжнародний Меморіал») займається дослідженням політичних репресій в СРСР і сучасній Росії, встановлює та публікує імена репресованих, виявляє місця ув'язнення, розстрілів та поховань, встановлює пам'ятні знаки, що сприяє моральній та юридичній реабілітації жертв політичних репресій.

Членами «Меморіалу» було виявлено такі великі поховання жертв сталінських репресій у Росії, як Сандормох (Карелія), Дубівка (Воронезька область) та інші. Експедиції «Меморіалу» вивчали в різні часи закриті табори на Колимі, в районі «Мертвої дороги» (Салехард-Ігарка), на Білому морі. Дослідники працювали в архівах політичних таборів та в'язниць 1960–1980-х років. Наразі активно розвиваються такі проєкти, як «Топографія терору» та Gulag.online.

«Міжнародний Меморіал» заснували 1992 року у Москві. Його появі передувала діяльність московської громадської групи «Меморіал», створеної у 1987 році, яка дала початок цілій низці регіональних організацій та груп. У 1989 році всі вони об'єдналися у Всесоюзне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» (зареєстроване у 1990-му). Одним із організаторів та першим почесним головою товариства «Меморіал» був академік Андрій Сахаров.

Правозахисний «Меморіал» є однією зі структур «Міжнародного Меморіалу», яка займається захистом прав людини, розбудовою громадянського суспільства та протидією тоталітаризму.

Тепер до «Міжнародного Меморіалу» входять 32 юридичні особи в Росії, 4 юридичні особи в Україні, чотири відділення без статусу юридичної особи – у Франції, Чехії, Україні, Пермському краї. Ще є «Меморіали», зареєстровані як юридичні особи в Італії, Німеччині, Франції, Бельгії. Усього, як повідомляє голова ради правозахисного центру «Меморіал», російський правозахисник Олег Орлов, до «Міжнародного Меморіалу» входять 74 організації.

Метод Кремля: ліквідація «іноагентів»​

У 2012 році Держдума Росії ухвалила поправки до закону «Про некомерційні організації», згідно з якими «іноземні агенти» мають зареєструватися як такі у Міністерстві юстиції та вказувати свій статус у всіх публікаціях у ЗМІ та в інтернеті. «Іноземними агентами» ­­в Росії назвали некомерційні організації, ЗМІ, громадські об'єднання та фізичні особи, які отримують фінансування з-за кордону.

ухвалила поправки до закону «Про некомерційні організації», згідно з якими «іноземні агенти» мають зареєструватися як такі у Міністерстві юстиції та вказувати свій статус у всіх публікаціях у ЗМІ та в інтернеті. ­­в Росії назвали некомерційні організації, ЗМІ, громадські об'єднання та фізичні особи, які отримують фінансування з-за кордону. У 2014 році до списку «іноагентів» в Росії внесли правозахисний центр «Меморіал».

до списку «іноагентів» в Росії внесли правозахисний центр «Меморіал». У 2016 році до реєстру «іноземних агентів» внесли «Міжнародний Меморіал».

до реєстру «іноземних агентів» внесли «Міжнародний Меморіал». 11 листопада 2021 року стало відомо, що Генеральна прокуратура РФ подала до Верховного суду Російської Федерації адміністративний позов про ліквідацію Міжнародного історико-просвітницького товариства «Міжнародний Меморіал», а московський прокурор ­– аналогічний адміністративний позов до Московського міського суду про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал».

25 листопада 2021 року Верховний суд Росії почав розглядати позов російської Генпрокуратури про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» Міжнародного історико-просвітницького товариства «Меморіал» («Міжнародний Меморіал»). Як заявив генпрокурор Росії Ігор Краснов , організація систематично порушувала закон про «іноземних агентів», а саме: не ставила відповідного маркування на матеріалах.

Верховний суд Росії почав розглядати позов російської Генпрокуратури про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» Міжнародного історико-просвітницького товариства «Меморіал» («Міжнародний Меморіал»). Як заявив , організація систематично порушувала закон про «іноземних агентів», а саме: не ставила відповідного маркування на матеріалах. Процес у справі про ліквідацію «Міжнародного Меморіалу» веде суддя Алла Назарова. У 2019 році Назарова задовольнила позов Мін'юсту Росії про ліквідацію руху «За права людини», який очолював один зі співзасновників «Меморіалу»​ Лев Пономарьов. Підставою для позову також стали кілька штрафів за відсутність маркування «іноземного агента» в матеріалах, що поширювалися на ресурсах руху.

Адвокатами «Міжнародного Меморіалу» є Генрі Рєзнік і Марія Ейсмонт , яка раніше захищала в суді російських опозиціонерів Костянтина Котова та Юлію Галяміну.

, яка раніше захищала в суді російських опозиціонерів Перше засідання процесу тривало 5,5 годин і суддя Назарова оголосила перерву у розгляді справи 14 грудня.

«Це означає, що рішення не ухвалене, і ми продовжуватимемо боротися. Ми продовжуватимемо доводити, що організація, яка працювала 30 років і допомагала людям, не може бути закрита з технічних, не змістовних питань», – так висловилася щодо початку судового розгляду виконавча директорка «Міжнародного Меморіалу» Олена Жемкова.

Висловив сподівання на перемогу у процесі і адвокат «Міжнародного Меморіалу» Генрі Рєзнік.

Олександра Поліванова, член правління «Міжнародного Меморіалу», розповіла телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», про те, як проходило перше засідання судового розгляду справи про ліквідацію організації:

Реакції російських діячів:

Виктор Шендерович, драматург, сценарист:

×Поява «Меморіалу» колись стала найважливішою засічкою часу... Це був знак національної рефлексії, без якої неможливе жодне майбутнє, крім ганебного...

Закриття «Меморіалу» закриє на тюремний замок три десятиліття нашої новітньої історії. Не варто недооцінювати знаковість цього сюжету.

На фото – Колима, навколо табору «Бутугичаг», літо 2021-го».

Володимир Кара-Мурза, публіцист:

«Навряд чи можна було знайти більш точну ілюстрацію до сьогоднішньої Росії, аніж вимога закрити «Меморіал» – організацію, засновану Андрієм Сахаровим для збереження пам'яті про жертв чекістського терору».

Тетяна Мей, блогерка:

«Новина про «Меморіал» очікувана – зрозуміло, що їм найбільше хочеться прикрити організацію, яка послідовно розкривала злочини рідного їм режиму. Злочини, які цілком можна порівняти з нацистськими».

Лев Шлосберг, опозиційний політик:

«Ліквідація «Міжнародного Меморіалу» в Росії дорівнює офіційному виправданню всіх політичних репресій – і ХХ, і ХХІ ст. І це – контрольний постріл у потилицю всім страченим за наказом Сталіна та законами Вишинського жертвам репресій».

Леонід Гозман, політик:

«Знищення «Меморіалу» – подія такого ж масштабу, як і руйнування Храму Христа Спасителя. Сталін хотів знищити дореволюційну Росію, а ці скасовують весь пострадянський період, символом переходу до якого є «Меморіал».

Альфред Кох, політик:

«Ліквідацію «Меморіалу» відклали до повстання декабристів.

У Росії навіть дати кричать».

Андрій Десницький, професор РАН:

«Кажуть, Микита Хрущов хотів розігнати Академію наук, яка заважала садити кукурудзу у Заполяр’ї.

Йому сказали так: «В історії залишиться два імені: Петро Перший Академію відкрив, Микита Хрущов закрив». Хрущов передумав.

В історії залишиться: «За Горбачова створили «Меморіал» ...». Продовжіть фразу самі, Володимире Володимировичу. Ми ж не діти, розуміємо, хто тут ухвалює вироки. І кому...»