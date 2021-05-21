Переслідуваний у Росії історик Дмитрієв отримав премію Норвезького Гельсінкського комітету

Голова відділення товариства «Меморіал» у російському регіоні Карелія, дослідник сталінських репресій Юрій Дмитрієв став лауреатом премії Свободи імені Андрія Сахарова, яку присуджує Норвезький Гельсінський комітет. Про це повідомляє сайт організації.

«Юрій Дмитрієв відомий своєю роботою з виявлення жертв радянського терору в Карелії, де десятки тисяч людей були розстріляні і вбиті без суду і слідства і поховані в братських могилах. Дмитрієв буквально зібрав кістки жертв у цих масових похованнях, упізнав їх по іменах і повернув їм гідність», – сказав генеральний секретар комітету Гейр Хеннеланд.

Він додав, що можна «провести риску» від Андрія Сахарова, який боровся за те, щоб «Росія подивилася в лице своєму минулому і важливості документування правди для запобігання новим злочинам», і до діяльності Юрія Дмитрієва.

У зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з пандемією COVID-19, церемонія нагородження відбудеться 29 жовтня.

Історика Юрія Дмитрієва, який першим досліджував масові поховання часів Великого терору в Сандармоху, вперше заарештували п’ять років тому, в 2016 році. Тоді його звинуватили у виготовленні дитячої порнографії і розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки. Приводом стали виявлені у Дмитрієва знімки голої дитини, які, як він сам пояснив, він робив для того, щоб органи опіки могли в будь-який момент переконатися, що дитина здорова і не травмована.

У 2018 році його виправдали за статтями про порнографію і розпусні дії, але засудили на 2,5 року обмеження волі за статтею про зберігання зброї – при обшуку у Дмитрієва будинку знайшли частину ствола від мисливської рушниці.

Прийомну дочку у нього відібрали відразу після першого арешту, відтоді вона живе з бабусею.

У червні 2018 року Юрія Дмитрієва знову заарештували: проти нього порушили нову кримінальну справу, цього разу про насильницькі дії, а виправдувальний вирок також був скасований. Згідно з новим звинуваченням, Дмитрієв не тільки фотографував дівчинку, але і чіпав її промежину. Сам Дмитрієв говорив, що так перевіряв сухість білизни дитини (у дівчинки був енурез).

Цей процес у липні 2020 року закінчився виправданням за статтями про розпусні дії та порнографію. Однак Петрозаводський міський суд вирішив, що в насильницьких діях Дмитрієв винний, і засудив його до 3,5 року колонії суворого режиму.

У вересні 2020 року Верховний суд Карелії, розглянувши апеляційні скарги захисту і обвинувачення на вирок, збільшив цей термін до 13 років колонії суворого режиму.

Видання «Проект» у день засідання третього касаційного суду у справі Дмитрієва опублікувало матеріал, у якому називає ім’я можливого «високопоставленого куратора» справи Юрія Дмитрієва. За даними видання, ним може бути помічник президента Росії Анатолій Сєришев. З 2011 до 2016 року він був головою ФСБ Карелії.