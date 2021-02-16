Росія: касаційний суд підтвердив вирок історику Юрію Дмитрієву

Касаційний суд у російському Санкт-Петербурзі 16 лютого залишив чинним вирок Верховного суду Карелії в справі історика і голови карельського відділення правозахисного центру «Меморіал» Юрія Дмитрієва.

Засідання відбулося в закритому режимі. Слухачі та журналісти були присутні лише на оголошенні рішення суду. Сам Дмитрієв брав участь у засіданні по відеозв’язку з СІЗО.

У касаційній скарзі Дмитрієв разом із адвокатом Віктором Ануфрієвим висловили претензії до рішення Верховного суду Карелії, який засудив історика до 13 років колонії, а частину справи відправив на перегляд.

Як уточнив російській службі Радіо Свобода адвокат Віктор Ануфрієв, він не вважає вирок справедливим і оскаржуватиме його.

Кримінальну справу стосовно Юрія Дмитрієва порушили в 2016 році, його звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки. Історик провину заперечував. Його захист стверджував, що він робив знімки оголеної дівчинки, щоб відстежувати стан її здоров’я для контролюючих органів опіки. На захист дослідника виступали сотні російських та іноземних правозахисників, митців і вчених. Суд Дмитрієва виправдав, проте в 2018 році щодо нього порушили нову справу, звинувативши, крім виготовлення порнографії, в сексуальному насильстві над дочкою, розпусних діях і незаконному зберіганні зброї.

22 липня суд у Петрозаводську засудив Дмитрієва до трьох з половиною років колонії суворого режиму. Винним історика визнали тільки за одним пунктом звинувачення – в насильницьких діях сексуального характеру, за всіма іншими пунктами його виправдали. Пізніше це рішення оскаржили всі сторони процесу.

У вересні Верховний суд Карелії задовольнив вимогу прокуратури і посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Крім того, суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії та зберігання зброї. Ці справи направлені на новий розгляд у новому складі суду.

Європейський союз вимагає звільнити Дмитрієва. В ЄС вважають, що кримінальна справа пов’язана з його правозахисною діяльністю.

Історик і голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв – укладач і видавець Книг пам’яті жертв політичних репресій 1930–1940 років у Карелії. Він також виявив і займався вивченням масового поховання жертв у Сандармоху і Червоному бору. Всього були зафіксовані та позначені близько 150 могильних ям, у яких могло перебувати близько чотирьох з половиною тисяч тіл, розстріляних у роки сталінських репресій.