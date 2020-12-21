«Діснейленд, а не патріотизм». Російський фонд «Відкриті можливості» створив в Карелії імітацію концтабору для шкільних екскурсій

Поруч з карельським селом Ватнаволок на території колишнього піонерського табору, а нині – приватної турбази нещодавно відкрився бутафорський концтабір. Його завдання – продемонструвати відвідувачам, в основному школярам, життя у фінських концентраційних таборах для радянських військовополонених та інтернованих з числа цивільного населення в роки Другої світової війни, коли Фінляндія відновила свій контроль над Східною Карелією в 1941-44 роках.

За різними даними, у фінських таборах в Карелії устрмувалося близько 24 тисяч радянських громадян, в тому числі дітей. Реалізацією проєкту займається російський фонд «Відкриті можливості», який минулого року отримав на цей проєкт президентський грант у майже три мільйони рублів (1 мільйон 120 тисяч гривень, – ред.). За словами представників фонду і екскурсоводів проєкту, його головна мета – патріотичне виховання карельських школярів. Серед них сьогодні багато тих, хто пов'язує своє майбутнє життя з Фінляндією і готовий виїхати в сусідню країну, щоб вчитися і працювати.

Однак критики проєкту вказують на те, що він від самого початку спотворює історичну реальність, бо у самому селі Ватнаволок концтабору ніколи не було, а за основу для музею взяли декорації фільму, який нещодавно знімали в Карелії. При чому самі збудовані табори більше нагадують табори ГУЛАГу, аніж фінські будови.

На місці «патріотичного концтабору» побував кореспондент проєкту Російської служби Радіо Свобода Север.Реалии, який поспілкувався з учасниками проєкту, його критиками та місцевими жителями.

Від Петрозаводська до Ватнаволока їхати півтори години: спочатку по федеральній трасі, потім близько 30 кілометрів по лісовій дорозі. Знайти концтабір, що сховався в лісі, непросто. Втім, проєкт і не розрахований на активне відвідування туристами: до щойно збудованого концтабіру збираються возити школярів організованими групами на автобусах. Першу групу школярів привезли в інтерактивний музей 12 грудня.

Як на своїй сторінці написала автор ідеї та керівник фонду «Відкриті можливості» Наталя Абрамова, дітям розповіли про Зимову війну між Росією і Фінляндією 1939-1940 років і фінської окупації на території Карелії 1941-1944 років, провели віртуальну екскурсію по Музею жертв фашизму ім. М. Кольбе, розповіли про пошукові загони на території Карелії.

Один з таких загонів нещодавно працював у недалекому (лише 2 години їзди) Сандармосі – урочищі в Медвеж'єгорському районі Карелії, де у часи Великого терору сталінський НКВС розстріляв щонайменше 10 тисяч репресованих 58 національностей. Серед перших у 1937 році було розстріляно 1111 в'язнів Соловецького етапу, серед яких майже 300 українців. Це місце знайшов російський краєзнавець Юрій Дмитрієв, якого нині судять в Росії за звинуваченнями, які правозахисники вважають вигаданими. Розкопки веде Російське військово-історичне товариство, яке намагається довести, що не НКВС у Сандармосі розстрілювало репресованих, а фіни розстрілювали червоноармійців.

«Історична реконструкція життя і побуту в'язнів фінських переселенських таборів 1941-44 років» – ось повна назва проєкту, реалізованого у декораціях до фільму «Весурі», який знімали в Карелії в 2018 році. У сюжеті – спогади малолітніх в'язнів фінських концтаборів часів Другої світової війни (у російській історіографії – Великої Вітчизняної, – ред.), коли частина Карелії була окупована. Головні герої – діти, які борються з ворогом за колючим дротом, незважаючи на голод і хвороби.

У Ватнаволоці жодного фінського табору не було – декілька сірих бараків залишилися тут від зйомок патріотичного фільму. В одному зі збудованих бутафорських бараків відтворено побут в'язнів: встановлена пічка-буржуйка, біля нар стоять стоптані черевики, висить тілогрійка, на грубих тапчанах навалена солома. В іншому бараці – експозиція на тему війни: пробиті каски, хвостовики від мін, предмети солдатської начиння, фотографії і для чогось фінський прапор.