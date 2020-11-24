У Росії почнеться третій суд у справі дослідника Сандармоху Дмитрієва

У Росії в Петрозаводському міському суді 24 листопада почнеться третій розгляд у справі карельського історика, лідера регіонального відділення правозахисного товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва.

«Це буде третій за рахунком судовий процес за одним і тим же обвинуваченням», – пише правозахисне товариство «Меморіал». Дмитрієва звинувачують у виготовленні дитячої порнографії, розпусних діях щодо неповнолітньої і зберіганні зброї.

Цей же суд 22 липня визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над прийомною дочкою і засудив до трьох із половиною років колонії. За іншими пунктами обвинувачення його виправдали. З урахуванням часу, проведеного під вартою, Дмитрієв міг вийти на свободу в листопаді. Пізніше це рішення оскаржили всі сторони процесу.

У вересні Верховний суд Карелії задовольнив вимогу прокуратури і посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Крім того, суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії і зберігання зброї й направив їх на новий розгляд в новому складі суду. Карельському історику можуть додати ще десять років колонії.

Правозахисники вважають, що кримінальне переслідування історика є помстою за його діяльність.

Багаторічний голова карельського «Меморіалу» – відомий історик і краєзнавець, який розслідував злочини сталінських часів. Саме він знайшов масове поховання в урочищі Сандармох у Карелії, де наприкінці 30-х років XX століття були поховані тисячі арештантів, розстріляних НКВС. Завдяки Дмитрієву і «Меморіалові» стали відомі імена кількох тисяч розстріляних під час Великого терору.