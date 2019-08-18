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18 Серпень 2019, Київ 14:41
Новини | Міжнародні

У Росії опозиціонера Яшина затримали після того, як він відбув три арешти

За останній місяць Яшина вже тричі відправляли під адміністративний арешт за різними звинуваченнями, пов’язаними з неузгодженими масовими акціями в Москві

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У Росії опозиціонера Іллю Яшина 18 серпня затримали на виході зі спецприймальника в Москві, де він відбував адміністративний арешт. Відео затримання він розмістив у своєму твітері.

На відео співробітник поліції каже, що Яшина затримали «за заклики до неузгоджених акцій 18 і 19 серпня».

За останній місяць Яшина вже тричі відправляли під адміністративний арешт за різними звинуваченнями, пов’язаними з неузгодженими масовими акціями в Москві. Під арештом він перебуває від 29 липня.

Яшин – один із незареєстрованих кандидатів на виборах до Московської міської думи, він брав участь у низці акцій протесту проти недопуску кандидатів до виборів і закликав громадян Росії приєднуватися до них.

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Раніше так само після відбуття арешту відразу ж затримали і відправили під новий арешт незареєстрованих кандидатів Костянтина Янкаускаса і Юлію Галяміну. Таке ж рішення російський суд виніс і щодо Івана Жданова, проте до моменту його виходу зі спецприймальника за ним не приїхав поліцейський конвой – у результаті він звільнився і поїхав додому.

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