Відомий російський активіст Котов, який виступав проти анексії Криму, звільнений із колонії

Відомий російський активіст Костянтин Котов, який виступав проти анексії Криму, і був засуджений на півтора роки за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів», вийшов на свободу з виправної колонії №2 в місті Покрові Володимирської області Росії. Про це повідомляють у середу правозахисники. Цю інформацію підтвердив також у мережі колишній політв’язень Олег Сенцов.

«Костя Котов на волі», – написав Сенцов у фейсбуці і розмістив фото російського активіста.

Костянтин Котов пробув в ув’язненні 493 дні і повністю відбув покарання, яке йому призначили у квітні.

Справа Котова – одна з найгучніших в історії протестного руху 2019 року. 34-річний програміст брав участь в кількох політичних акціях, а також був одним з ініціаторів щоденних пікетів біля адміністрації президента Росії щодо обміну російських і українських політв’язнів, допомагав захопленим ФСБ в Керченській протоці українським морякам, виступав проти анексії Криму.

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За літо 2019 року його тричі заарештовували або штрафували через різні протестні акції. 10 серпня він був затриманий в центрі Москви і засуджений за так званою «Дадінською статтею», через «неодноразове порушення правил проведення масових заходів». У вересні 2019 року його засудили на чотири роки колонії.