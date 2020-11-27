Росія: активісту, який виступав на захист українських політв’язнів, відмовили в достроковому звільненні

Суд у Володимирській області Росії відмовився умовно-достроково звільнити активіста Костянтина Котова, засудженого на півтора року колонії за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила муніципальна депутатка Москви Олена Філіна.

За її словами, співробітники колонії не хочуть випускати Котова на дев’ять днів раніше від повного терміну, бо вважають, що активіст «не виправився». Котов має вийти з ув’язнення 16 грудня.

Активіст був засуджений до 4 років колонії в 2019 році. У лютому цього року касація відправила його справу на перегляд в Московський міськсуд, той скоротив термін ув’язнення більш ніж удвічі.

У 2019 році активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що заяви поліцейських помилкові, й активіст не встиг взяти участі в акції.

Костянтин Котов – московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.

Котов – друга людина в Росії, засуджена за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Першим був активіст Ільдар Дадін. У 2015 році суд засудив його до трьох років колонії. У лютому 2017 року, після рішення Конституційного суду вирок скасував Верховний суд Росії за відсутністю складу злочину.