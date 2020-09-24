Вирок російському активісту Котову, який виступав на захист українських політв’язнів, залишили в силі

Другий касаційний суд Москви залишив без змін вирок активістові Костянтину Котову, засудженому на півтора роки утримання в колонії за неодноразове порушення правил проведення мітингів. Про це повідомило у четвер Російське агенство правової та судової інформації.

Згідно з повідомленням, Котов спочатку був засуджений до 4 років колонії, в лютому касація відправляла його справу на перегляд в Мосміськсуд, той скоротив термін ув’язнення більше ніж удвічі.

У 2019 році активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що заяви поліцейських помилкові, і активіст не встиг взяти участі в акції.

Костянтин Котов – московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.