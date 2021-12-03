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Росія: до реєстру ЗМІ-«іноагентів» внесли чотирьох журналістів проєкту Радіо Свобода

До реєстру некомерційних організацій – «іноземних агентів» внесли організацію «Громадянин. Армія. Право», яка допомагає призовникам і військовослужбовцям

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» чотирьох журналістів, які співпрацюють або раніше співпрацювали з проєктом Радіо Свобода Idel. Реалії: Аліну Григор’єву, Андрія Григор’єва, Регіну Гімалову і Регіну Хісамову.

Крім того, до реєстру некомерційних організацій – «іноземних агентів» внесли організацію «Громадянин. Армія. Право», яка допомагає призовникам і військовослужбовцям.

Загалом у реєстрі ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії зараз 103 особи й організації, включно з російськомовними проєктами Радіо Свобода.

Журналісти вважають це прямим тиском на свободу слова. Петицію з вимогою скасувати законодавство про так званих «іноземних агентів», розміщену на сайті Change.org, підписали понад 268 тисяч людей.

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