У Росії «іноагентами» визнали Bellingcat, 5 журналістів Радіо Свобода

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру «ЗМІ – іноземних агентів» дев’ятьох журналістів і три медіаорганізації. Рішення ухвалили 8 жовтня.

Зокрема, до переліку потрапили журналісти Радіо Свобода і його проєктів: Тетяна Вольтська, Катерина Клепиковська і Олена Соловйова, які співпрацюють з Радіо Свобода і сайтом «Север.Реалии», журналісти телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки») Єлизавета Сурначова і Роман Перл.

Також у список внесли розслідувальний проєкт Bellingcat, журналіста телеканалу «Дождь» (який був визнаний «іноагентом») Данила Сотникова, кореспондента Російської служби Бі-бі-сі Андрія Захарова, журналіста Євгена Симонова, а також юристку і керівницю «Центру захисту прав ЗМІ» (визнаного «іноагентом» раніше) Галину Арапову.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай засудив рішення Мін’юсту Росії.

«Сьогоднішнє рішення Кремля щодо п’яти громадян Росії, які співпрацюють з Радіо Свобода, – це чергова спроба змусити замовкнути незалежні медіа в Росії. Ми продовжимо боротися з абсурдним використанням «закону про іноземних агентів» як інструменту контролю над інформацією, необхідною російським громадянам. Наша прихильність служінню нашій аудиторії в Росії не похитнеться», – наголосив Флай.

Сурначова, Сотников і Захаров раніше співпрацювали з виданням «Проєкт», яке визнане в Росії «небажаною організацією», а його колишній головний редактор Роман Баданін внесений до реєстру «ЗМІ-іноагентів».

Бі-бі-сі категорично відкинула рішення російської влади про внесення Андрія Захарова в реєстр «ЗМІ-іноагентів».

«У світі широко відома репутація Бі-бі-сі як незалежного і такого, що заслуговує на довіру, джерела інформації. Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії», – йдеться в заяві видання.

З організацій, крім Bellingcat, у список «ЗМІ-іноагентів» потрапили компанія «МЕМО», яка є засновником видання «Кавказький вузол», і компанія – власник видання M.News.

На даний момент до реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії внесені 85 осіб і організацій, з початку 2021 року список збільшився на 68 пунктів.

1 вересня головні редактори і видавці більше ніж 20 незалежних російських видань зажадали анулювати нинішній список ЗМІ-«іноагентів», а також внести 12 поправок до чинного законодавства про «іноземних агентів» у Росії. Вони підписали відкритого листа до президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова і міністра юстиції Костянтина Чуйченка. Кремль пообіцяв розглянути звернення журналістів.

Закон про «іноземних агентів» російська влада ухвалила в 2012 році, включивши спочатку в цей список тільки некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону. Велика частина організацій, які чиновники намагалися оголосити або оголошували «агентами», вважали за краще закритися або відмовитися від іноземних грантів. Зараз цей статус серед інших мають Фонд боротьби з корупцією, створений опозиціонером Олексієм Навальним. Російські правозахисники вважають закон способом тиску на опонентів.

Закон про ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала «іноагентами» Радіо Свобода, «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», телеканал «Дождь» і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.