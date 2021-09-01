У Росії припинив існування створений Навальним «Фонд боротьби з корупцією»

У Росії організація «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК), заснована опозиціонером Олексієм Навальним і визнана «іноземним агентом», припинила існування як юридична особа.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби, ФБК ліквідована 31 серпня.

За словами колишнього директора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа на ім’я міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції «іноагента».

Фонд був внесений до цього реєстру в 2019 році. У червні 2020 року суд визнав «екстремістськими організаціями» ФБК, «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального. У тому ж рішенні суд оголосив про негайне припинення діяльності цих організацій. Розгляд відбувався непублічно.

У прокуратурі стверджували, що «Фонд боротьби з корупцією» «під прикриттям ліберальних гасел займається формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації», відзначає видання «Медіазона».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International і правозахисний центр «Меморіал» засудили рішення російського суду про визнання структур Навального екстремістськими організаціями. Amnesty International назвала вердикт нападом на громадянську активність. На думку правозахисників, рішення обмежує право на свободу вираження поглядів і на зібрання для тисяч людей у Росії.