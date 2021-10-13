Нобелівська премія «не врятує» Муратова – Путін

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість включення нобелівського лауреата Дмитра Муратова до списку так званих «іноземних агентів». Російський лідер заявив, що головний редактор видання «Новая газета» не повинен «прикриватися премією», а якщо він порушить закон, «вона його не врятує».

Питання про Муратова Путіну поставили під час пленарної сесії «Російського енергетичного тижня» в Москві 13 жовтня, передає агенція «Інтерфакс». Відповідно до букви російського закону, журналіст може бути оголошений так званим «ЗМІ-іноземним агентом» після отримання грошової частини премії. Сам лауреат сказав, що вважає, що він і «Новая газета» не будуть внесені до списку, оскільки вважає, що «держава має імунітет на дурість».

Муратов є першим лауреатом Нобелівської премії миру в пострадянській Росії. Про присудження йому нагороди було оголошено 8 жовтня. Він отримав її разом з філіппінською журналісткою Марією Рессою.

Путін уперше прокоментував нагороду. Він не вітав з нею журналіста. Від імені Кремля це зробив речник президента Дмитро Пєсков.