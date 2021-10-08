Нобелівську премію миру присудили головному редактору «Новой газеты» та філіппіно-американській журналістці

Цьогорічну Нобелівську премію миру присудили головному редактору російського видання «Новая газета» Дмитру Муратову та філіппіно-американській журналістці Мерії Рессі «за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів».
«Пані Ресса і пан Муратов отримують премію миру за їхню мужню боротьбу за свободу вираження поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками усіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, де демократія та свобода преси стикаються зі все більш несприятливими умовами», – мовиться у заяві Нобелівського комітету.
Минулого року нагороду отримала Всесвітня продовольча програма.
Цього року Нобелівський комітет отримав 329 номінацій на премію миру 2021 року. У комітеті зазначили, що це один з найбільших показників в історії.
Серед цьогорічних кандидатів були шведська активістка Ґрета Тунберґ та американська правозахисниця Стейсі Абрамс.
Серед організацій, номінованих на премію миру, Всесвітня організація охорони здоров’я, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістав.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ