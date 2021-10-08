Нобелівську премію миру присудили головному редактору «Новой газеты» та філіппіно-американській журналістці

Цьогорічну Нобелівську премію миру присудили головному редактору російського видання «Новая газета» Дмитру Муратову та філіппіно-американській журналістці Мерії Рессі «за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів».

«Пані Ресса і пан Муратов отримують премію миру за їхню мужню боротьбу за свободу вираження поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками усіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, де демократія та свобода преси стикаються зі все більш несприятливими умовами», – мовиться у заяві Нобелівського комітету.

Минулого року нагороду отримала Всесвітня продовольча програма.

Цього року Нобелівський комітет отримав 329 номінацій на премію миру 2021 року. У комітеті зазначили, що це один з найбільших показників в історії.

Серед цьогорічних кандидатів були шведська активістка Ґрета Тунберґ та американська правозахисниця Стейсі Абрамс.

Серед організацій, номінованих на премію миру, Всесвітня організація охорони здоров’я, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістав.