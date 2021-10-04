Нобелівська премія з медицини дісталася американським вченим

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили двом вченим з США Девіду Джуліусу та Ардему Патапутіану «за відкриття рецепторів температури та дотику».

Про це оголосили 4 жовтня.

У нобелівському комітеті відкриття вчених назвали «революційним» та таким, що «допомогли зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати та адаптуватися до світу».

Премія з фізіології та медицини відкриває нобелівський тиждень. Далі оголосять лауреатів у галузі фізики, хімії, літератури, миру та економіки.

Нобелівську премію започатковано за заповітом шведського винахідника динаміту та бізнесмена Альфреда Нобеля. Її вручають з 1901 року.

Цього року, як і попереднього, через пандемію більшість урочистих заходів, пов’язаних з оголошенням лауреатів та врученням їм премій, скасовано.