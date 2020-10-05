5 жовтня стартує Нобелівський тиждень – оголосять лауреата з медицини

5 жовтня у Швеції з оголошення Нобелівського лауреата з медицини стартує Нобелівський тиждень – у той час, як світ продовжує боротися з пандемією коронавірусу.
Початок засідання запланований на 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом). Традиційно Нобелівський комітет в галузі медицини оголошує про своє рішення в перший понеділок жовтня.
Кілька фактів про премію:
- За 1901–2019 року було вручено 110 Нобелівських премій із медицини.
- Досі премію вручили 12 жінкам.
- Наймолодшому лауреатові Нобелівської премії з медицини було 32 роки. Фредерік Бантінг отримав премію 1923 року за відкриття інсуліну.
- Найстаршому лауреатові було 87 років. Пейтон Раус отримав премію 1966 року за відкриття вірусів, що провокують виникнення пухлин.
Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:
- фізика – 6 жовтня
- хімія – 7 жовтня
- література – 8 жовтня
- премія миру – 9 жовтня
- премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.
Минулого року Нобелівську премію з медицини отримали троє вчених: Ґреґ Семенза та Вільям Кейлін зі Сполучених Штатів і британець Пітер Реткліфф. Їхні дослідження допомогли визначити, як саме живі клітини реагують на перепади рівня кисню. За словами представників Нобелівського комітету, відкриття трьох науковців можуть допомогти в лікуванні анемії та раку.
24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.
Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).
Винахідник динаміту Альфред Нобель залишив близько 31 мільйона крон (це приблизно 1,8 мільярда крон на нинішні гроші) – для фінансування премій, які присуджуються з 1901 року.
Розмір виплат змінювався з часом, починаючи зі 150 тисяч крон і досягаючи 1 мільйона в 1981 році.
Виплати різко зросли в 1980-х та 1990-х роках, підскочивши до 9 мільйонів крон у 2000 році та 10 мільйонів через рік. Але світова фінансова криза 2008–2009 років вразила інвестиції фонду, і призові кошти були скорочені до 8 мільйонів крон у 2012 році, а потім знову зросли до 9 мільйонів у 2017 році.
Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.
Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.
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