Нобелівська премія з медицини присуджена за відкриття способу реакції клітин на рівень кисню

Нобелівська премія з медицини та фізіології присуджена групі науковців за відкриття способу реакції клітин на рівень кисню, повідомив 7 жовтня Нобелівський комітет. Нагороду отримають американці Вільям Кейлін та Ґреґґ Семенца і британець Пітер Реткліфф.

«Ця нагорода – трьом науковцям, які винайшли молекулярний регулятор, який визначає, як наші клітини адаптуються, коли рівень кисню падає», – сказав професор Рандал Джонсон, член Нобелівської асамблеї.

Нобелівський тиждень триватиме до 14 жовтня. 8 жовтня Нобелівський комітет оголосить імена лауреатів з фізики, 9 жовтня – з хімії, 10 жовтня – з літератури (за два роки – 2018-й і 2019-й). 11 жовтня вручать премію миру, 14 жовтня – з економіки.

Розмір премії в 2019 році становить 9 мільйонів шведських крон (близько 915 тисяч доларів). Премії традиційно вручають 10 грудня, у день смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля.