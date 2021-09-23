Нобелівський банкет знову скасовують через пандемію

Цього року, як і минулого, у Стокгольмі не буде врочистостей з приводу вручення Нобелівських медалей. Про це повідомив Нобелівський фонд.

Минулого року урочистості замінили переважно онлайн-заходами.

У фонді сподіваються цього року провести невелику церемонію нагородження, але без самих лауреатів. Церемонію транслюватимуть по телебаченню та на цифрових платформах.

Цьогорічних лауреатів премії у галузях медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки оголосять на нобелівському тижні – з 4 по 11 жовтня.

Нобелівську премію започатковано за заповітом шведського винахідника динаміту та бізнесмена Альфреда Нобеля. Її вручають з 1901 року.