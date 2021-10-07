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Нобелівським лауреатом з літератури став Абдулразак Ґурна

Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна.

Нобелівський комітет відзначив «його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами».

Абдулразак Ґурна народився в 1948 році на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Упродовж тривалого часу живе у Великій Британії, є професором Кентського університету, літературознавцем-дослідником англомовної постколоніальної літератури.

Популярність Ґурна здобув як автор романів «Пам’ять про від’їзд», «Рай», «Біля моря» та інших. Абдулразак Ґурна є четвертим уродженцем Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури.

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