У Швеції оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

Шведська королівська академія наук повідомила, що лауреатами цьогорічної Нобелівської премії з фізики стануть троє вчених: Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джорджіо Парізі.

Як йдеться в рішенні, вчені отримають нагороду за «новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем», у тому числі клімату Землі.

За повідомленням, Сюкуро Манабе і Клаус Гассельман нагороджені «за фізичне моделювання клімату Землі і надійний аналіз глобального потепління». Вони спільно отримають половину премії.

Ще половину отримає Джорджо Парізі – «за відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах від атомів до планет».

Напередодні Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини присудили американцям Девіду Джуліусу і Ардему Патапутіану «за відкриття рецепторів температури і дотику».

6 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з хімії, 7 жовтня – з літератури. Лауреата премії миру оголосять в Осло 8 жовтня. 11 жовтня буде присуджена премія пам’яті Альфреда Нобеля з економіки.

Як і в минулому році, через пандемію лауреати премії отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких живуть.