Робота під прицілом. «Новая газета» та її журналісти – фотогалерея

8 У жовтні 2018 року невідомі залишили перед будівлею газети жалобний вінок і записку з погрозами кореспонденту «Нової газети» Денису Короткову. Похоронний вінок із запискою, в якій його називали «зрадником», Короткову також відправили поштою на домашню адресу. Незадовго до цього випадку журналіст опублікував статтю про «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, в якій стверджувалося, що один із його помічників брав участь у замахах на опонентів Пригожина і як мінімум в одному вбивстві. Невідомі також залишили біля будівлі редакції кошик з відрубаною головою барана і червоними гвоздиками із запискою: «Головному редактору Нової газети, з привітом Вам і Короткову»