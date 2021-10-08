Робота під прицілом. «Новая газета» та її журналісти – фотогалерея

«Новая газета», головний редактор якої Дмитро Муратов 8 жовтня отримав Нобелівську премію миру, найбільше відома розслідуваннями корупції та порушень прав людини. У Росії, яка вважається одним із найнебезпечніших місць у світі для журналістів, репортажі «Нової газети» не тільки здобули величезну популярність і допомагали змінювати реальність на краще, але також піддавали репортерів видання серйозній небезпеці.
Шість журналістів і авторів публікацій «Нової газети» були вбиті з 2000 року, чимало зазнали нападів або отримували погрози.
Радіо Свобода нагадує про людей, які – за визнанням самого Муратова – по-справжньому заслужили премію Нобелівського комітету
Шість журналістів і авторів публікацій «Нової газети» були вбиті з 2000 року, чимало зазнали нападів або отримували погрози.
Радіо Свобода нагадує про людей, які – за визнанням самого Муратова – по-справжньому заслужили премію Нобелівського комітету