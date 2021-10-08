Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Робота під прицілом. «Новая газета» та її журналісти – фотогалерея

«Новая газета», головний редактор якої Дмитро Муратов 8 жовтня отримав Нобелівську премію миру, найбільше відома розслідуваннями корупції та порушень прав людини. У Росії, яка вважається одним із найнебезпечніших місць у світі для журналістів, репортажі «Нової газети» не тільки здобули величезну популярність і допомагали змінювати реальність на краще, але також піддавали репортерів видання серйозній небезпеці.

Шість журналістів і авторів публікацій «Нової газети» були вбиті з 2000 року, чимало зазнали нападів або отримували погрози.

Радіо Свобода нагадує про людей, які – за визнанням самого Муратова – по-справжньому заслужили премію Нобелівського комітету
У липні 2000 року редактор &laquo;Нової газети&raquo; Ігор Домніков помер через кілька місяців після нападу в під&#39;їзді свого будинку в Москві. Нападник кілька разів ударив його по голові важким предметом. Домніков висвітлював питання культури та освіти. Колеги кажуть, що вбивця прийняв його за іншого кореспондента &laquo;Нової газети&raquo;, якому погрожували після розслідування корупції в нафтовій галузі. Обидва репортера жили в одному будинку
1 У липні 2000 року редактор «Нової газети» Ігор Домніков помер через кілька місяців після нападу в під'їзді свого будинку в Москві. Нападник кілька разів ударив його по голові важким предметом. Домніков висвітлював питання культури та освіти. Колеги кажуть, що вбивця прийняв його за іншого кореспондента «Нової газети», якому погрожували після розслідування корупції в нафтовій галузі. Обидва репортера жили в одному будинку
Редактор &laquo;Нової газети&raquo; Юрій Щекочіхін помер у 2003 році від загадкової хвороби, яка, як багато хто підозрював, виникла в результаті радіоактивного отруєння. Він розслідував можливу причетність ФСБ до серії вибухів житлових будинків у Москві та інших містах в 1999 році
2 Редактор «Нової газети» Юрій Щекочіхін помер у 2003 році від загадкової хвороби, яка, як багато хто підозрював, виникла в результаті радіоактивного отруєння. Він розслідував можливу причетність ФСБ до серії вибухів житлових будинків у Москві та інших містах в 1999 році
Репортер &laquo;Нової газети&raquo; Анна Політковська була застрелена в ліфті свого будинку в центрі Москви 7 жовтня 2006 року. Вона критикувала президента Росії Володимира Путіна, а її репортажі викривали корупцію на найвищому рівні і проливали світло на порушення прав людини на Північному Кавказі, особливо &ndash; в Чечні
3 Репортер «Нової газети» Анна Політковська була застрелена в ліфті свого будинку в центрі Москви 7 жовтня 2006 року. Вона критикувала президента Росії Володимира Путіна, а її репортажі викривали корупцію на найвищому рівні і проливали світло на порушення прав людини на Північному Кавказі, особливо – в Чечні
Кореспондент &laquo;Нової газети&raquo; Анастасія Бабурова (ліворуч) і адвокат Станіслав Маркелов були застрелені в січні 2009 року, коли покидали пресконференцію в Москві. Маркелов і Бабурова були переконаними антифашистами&nbsp;&ndash; в їхньому вбивстві визнали винними двох членів однієї з російських праворадикальних груп
4 Кореспондент «Нової газети» Анастасія Бабурова (ліворуч) і адвокат Станіслав Маркелов були застрелені в січні 2009 року, коли покидали пресконференцію в Москві. Маркелов і Бабурова були переконаними антифашистами – в їхньому вбивстві визнали винними двох членів однієї з російських праворадикальних груп
Про листи з погрозами, в яких їй обіцяли &laquo;повторення долі Маркелова і Бабурової&raquo;, розповідала і журналістка &laquo;Нової газети&raquo; Олена Костюченко. Вона відома своїми репортажами з Чечні, в тому числі&nbsp;&ndash; про переслідування в республіці представників ЛГБТ-спільноти
5 Про листи з погрозами, в яких їй обіцяли «повторення долі Маркелова і Бабурової», розповідала і журналістка «Нової газети» Олена Костюченко. Вона відома своїми репортажами з Чечні, в тому числі – про переслідування в республіці представників ЛГБТ-спільноти
Багаторазово нагороджена професійними нагородами журналістка і правозахисниця Наталія Естемірова, постійний кореспондент &laquo;Нової газети&raquo; в Чечні, була викрадена в Грозному в липні 2009 року і через кілька годин знайдена застреленою. У той час, як повідомлялося, вона працювала над &laquo;надзвичайно делікатними&raquo; розслідуваннями про порушення прав людини в Чеченській Республіці
6 Багаторазово нагороджена професійними нагородами журналістка і правозахисниця Наталія Естемірова, постійний кореспондент «Нової газети» в Чечні, була викрадена в Грозному в липні 2009 року і через кілька годин знайдена застреленою. У той час, як повідомлялося, вона працювала над «надзвичайно делікатними» розслідуваннями про порушення прав людини в Чеченській Республіці
У 2017 році стіни будинку і автомобіль кореспондентки Юлії Латиніної були облиті смертельно небезпечними для здоров&#39;я хімікатами. У тому ж році в газету прийшов лист із невідомим білим порошком всередині, який, як з&#39;ясувалося пізніше, виявився нешкідливим
7 У 2017 році стіни будинку і автомобіль кореспондентки Юлії Латиніної були облиті смертельно небезпечними для здоров'я хімікатами. У тому ж році в газету прийшов лист із невідомим білим порошком всередині, який, як з'ясувалося пізніше, виявився нешкідливим
У жовтні 2018 року невідомі залишили перед будівлею газети жалобний вінок і записку з погрозами кореспонденту &laquo;Нової газети&raquo; Денису Короткову. Похоронний вінок із запискою, в якій його називали &laquo;зрадником&raquo;, Короткову також відправили поштою на домашню адресу. Незадовго до цього випадку журналіст опублікував статтю про &laquo;кухаря Путіна&raquo; Євгена Пригожина, в якій стверджувалося, що один із його помічників брав участь у замахах на опонентів Пригожина і як мінімум в одному вбивстві. Невідомі також залишили біля будівлі редакції кошик з відрубаною головою барана і червоними гвоздиками із запискою: &laquo;Головному редактору Нової газети, з привітом Вам і Короткову&raquo;
8 У жовтні 2018 року невідомі залишили перед будівлею газети жалобний вінок і записку з погрозами кореспонденту «Нової газети» Денису Короткову. Похоронний вінок із запискою, в якій його називали «зрадником», Короткову також відправили поштою на домашню адресу. Незадовго до цього випадку журналіст опублікував статтю про «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, в якій стверджувалося, що один із його помічників брав участь у замахах на опонентів Пригожина і як мінімум в одному вбивстві. Невідомі також залишили біля будівлі редакції кошик з відрубаною головою барана і червоними гвоздиками із запискою: «Головному редактору Нової газети, з привітом Вам і Короткову»
Березень 2021 року. Охоронець стоїть біля входу в офіс &laquo;Нової газети&raquo; в Москві. Навесні редакція &laquo;Нової газети&raquo; повідомила, що камера спостереження зафіксувала невідомого, який приїхав до будівлі на велосипеді і обляпав вхід в офіс невідомою їдкою і пахучою рідиною
9 Березень 2021 року. Охоронець стоїть біля входу в офіс «Нової газети» в Москві. Навесні редакція «Нової газети» повідомила, що камера спостереження зафіксувала невідомого, який приїхав до будівлі на велосипеді і обляпав вхід в офіс невідомою їдкою і пахучою рідиною

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG