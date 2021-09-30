Правозахисниця Чупик звернулася до України з проханням про притулок

Представники правозахисниці Валентини Чупик, якій загрожує депортація з Росії до Узбекистану, подали прохання про притулок для неї до МЗС України, а також до посольства і консульства України в Росії. Про це повідомив Радіо Свобода помічник Чупик Олександр Кім.

Захисниця прав мігрантів Валентина Чупик, що мала статус біженця в Росії, була затримана в московському аеропорту. Їй було оголошено про анулювання статусу біженця і заборону на в’їзд до Росії. Вона була відправлена до спецприймальника в очікуванні депортації в Узбекистан, громадянкою якого вона є.

Як повідомив Олександр Кім, 30 вересня до неї прийшли співробітники консульства Узбекистану, щоб сфотографувати для оформлення свідоцтва на повернення в країну. Чупик побоюється, що в Узбекистані на неї чекає переслідування і тортури. Раніше російський «Комітет проти тортур» звернувся до Європейського суду з прав людини у зв’язку з загрозою депортацією Чупик, попросивши вжити термінових заходів і перешкодити таким діям.

Валентина Чупик багато років живе в Москві, її організація «Тонг Жахон» надає юридичну допомогу трудовим мігрантам.