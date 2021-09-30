Росія: у батьків засновника сайту розслідувань The Insider відбувається обшук

У Росії співробітники правоохоронних органів проводять обшук у квартирі батьків засновника і шеф-редактора сайту розслідувань The Insider Романа Доброхотова. До них прийшли о шостій ранку в Москві. З чим пов’язані слідчі дії, невідомо. Сам Доброхотов живе в сусідній квартирі, але зараз перебуває за кордоном. В його помешканні так само може відбуватися обшук, передає його видання.

У липні у Доброхотова і його батьків вже відбувався обшук у справі про наклеп, у якій журналіст фігурує як свідок. Справа була порушена, імовірно, через ретвіти, розміщені в твітер-акаунті Доброхотова. Ідеться про посилання на розслідування The Insider про імовірні зв’язки нідерландського блогера Макса ван дер Верффа з російськими спецслужбами.

Ван дер Верфф вважає, що Доброхотов його оббрехав, виступивши з твердженнями, що той отримував від російського Міністерства оборони гроші за публікації про збитий у 2014 році малайзійський «Боїнг». За версією слідства, «невстановлена особа в невстановленому місці не пізніше 12 листопада 2020 року розмістила твіт з «дезінформацією про збитий «Боїнг» МН-17».

The Insider – видання, зареєстроване в Латвії, відоме резонансними розслідуваннями про роботу російських спецслужб.