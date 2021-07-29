Росія: номер головного редактора The Insider зник з бази його мобільного оператора

Номер головного редактора внесеного до реєстру ЗМІ-іноземних агентів видання The Insider Романа Доброхотова зник з бази його мобільного оператора МТС. Про це він повідомив у своєму твіттері.

У середу вдома у Доброхотова відбувся обшук. У нього вилучили телефони. Доброхотов спробував заблокувати сім-карту і відновити номер. Однак в офісі оператора йому сказали, що не можуть знайти номер в базі, розповів він.

Доброхотов користувався своїм номером 20 років, він зазначив, що документи у нього могли не зберегтися. Він заблокував сім-карту за допомогою одного з підрозділів МТС. Компанія ситуацію поки не коментувала.

The Insider – розслідувальне ЗМІ, зареєстроване в Латвії, відоме, зокрема, співробітництвом з групою Bellingcat і проведенням гучних журналістських розслідувань – зокрема, про діяльність співробітників ГРУ Росії за кордоном і отруєння опозиціонера Олексія Навального.

23 липня Міністерство юстиції Росії внесло The Insider до реєстру так званих ЗМІ – «іноземних агентів». Доброхотов заявив, що це не позначиться на роботі видання і відмовився маркувати журналістські матеріали, як цього вимагає російська влада.