Пов’язана з «кухарем Путіна», російським бізнесменом Євгеном Пригожиним структура «РИА ФАН» направила звернення в Генеральну прокуратуру Росії з проханням визнати проєкт розслідувань Bellingcat «небажаною організацією».

У повідомленні на сайті агентства «РИА ФАН» називає Bellingcat «одним із головних рупорів антиросійської пропаганди». У «РИА ФАН» стверджують, що розслідування Bellingcat «часто використовуються Заходом як підстава для запровадження чергових санкцій проти Росії».

Також у публікації «РИА ФАН» вказано, що Bellingcat отримує фінансову підтримку з боку «Національного фонду в підтримку демократії», що визнаний «небажаною організацією» в Росії.

Bellingcat спільно з The Insider (який визнаний «іноземним агентом»), CNN і Фондом боротьби з корупцією (визнаний у Росії екстремістською організацією й «іноземним агентом») розслідували отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Вони розповіли про існування «команди отруйників ФСБ»: за твердженням розслідувачів, співробітники ФСБ Росії також пов’язані з отруєнням опозиціонера Володимира Кара-Мурзи-молодшого і письменника Дмитра Бикова.

«РИА ФАН» входить до медіагрупи «Патріот», яку очолює бізнесмен Євген Пригожин, також відомий як «кухар» президента Росії Володимира Путіна. Мета медіагрупи, за її власною заявою, – «максимальне поширення інформації про події в Росії події для створення сприятливого інформаційного простору, спрямованого на розвиток країни».

У 2018 році Міністерство фінансів США внесло бізнесмена і «РИА ФАН» до списку санкцій, звинувативши їх у спробі втручання в американські вибори. Пригожин звинувачення відкидає.