Головний редактор видання «Проект» і його заступник виїхали з Росії

Головний редактор видання «Проект», що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, Роман Баданін і його заступник Михайло Рубін виїхали з Росії, зараз вони перебувають у США. Про це сам Баданін розповів агентству Reuters.

Він повідомив, що був у відпустці за межами Росії, коли дізнався, що Project Media, Inc. (видавець «Проекту») визнаний «небажаною організацією». Повертатися до Росії Баданін поки не планує.

За його словами, ще кілька журналістів «Проекту» також планують виїхати іншу в країну, яка розташована ближче до Росії, ніж Сполучені Штати. Головред видання розповів, що роботу воно не припинить.

«Проект» писав про ймовірну третю дочку президента Росії Володимира Путіна, про можливу другу дружину Рамзана Кадирова, про роботу «ПВК Вагнера» в Африці і діяльність «кухаря Путіна» Євгена Пригожина. У день виходу розслідування про голову МВС Росії Володимира Колокольцева в кінці червня 2021 року до журналістів «Проекту» прийшли з обшуками.

Після визнання видавця ЗМІ «небажаною організацією» Романа Баданіна, а також журналістів Ольгу Чуракову, Юлію Лук’янову і Марію Желєзнову внесли до реєстру «іноземних агентів» Мін’юсту Росії.