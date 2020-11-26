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26 листопада 2020, Київ 15:42
Політика

Опублікували розслідування про «таємну подругу Путіна та її дочку, схожу на президента Росії»

Президент Росії Володимир Путін спілкується із своїми шанувальницями

Розслідування про нібито давню знайому президента Росії Володимира Путіна – Світлану Кривоногих, опублікували російські журналісти-розслідувачі із ресурсу «Проект». Вони стверджують, що Кривоногих володіє майном і бізнес-активами на суму у майже 7,7 млрд російських рублів (близько 100 млн доларів), а її дочка «феноменально схожа на президента Росії».

«У Санкт-Петербурзі проживає таємничий мультимільйонер Світлана Кривоногих. Вона отримує шикарні подарунки від друзів Володимира Путіна, а її дочка неймовірно схожа на главу держави. Ця історія показує, кому насправді належить банк «Россия» (перша фінансова установа Росії, яка потрапила під міжнародні санкції після окупації Криму – ред.) – так розпочинають свою розповідь «Господиня «Росії»: як близька знайома президента стала мультимільйонером» журналісти-розслідувачі російського інтернет-ресурсу «Проєкт» .​

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поспілкувався із журналістами-розслідувачами.

Вони розповіли, що Світлана Кривоногих як мінімум у 2001 році почала працювати у банку «Россия», основним власником якого є Юрій Ковальчук, якому належать майже 40% акцій.

Розслідувачі стверджують, що у 2001 році Кривоногих зареєструвала фірму «Релакс», на яку в підсумку записали її частку капіталу банку.

«Станом на початок 2019 року у Кривоногих було близько 2,8% акцій, або близько 800 млн рублів, з огляду на ринкову вартість банку», – йдеться у розслідування журналістів.

Кривоногих, за даними видання, є власницею гірськолижного курорту «Ігора», розташований за 40 кілометрів від дачного кооперативу «Озеро», заснованого Путіним і його друзями в середині дев'яностих років.

«Путін приїжджав на відкриття комплексу на початку 2006 року. Тут у 2013 році святкували весілля його дочка Катерина та син його друга – Кирило Шамалов», – стверджують розслідувачі.

Журналісти зазначають, що Юрію Ковальчуку і його дружині належить 25% цього курорту, а «належний йому банк був ключовим інвестором курорту».

Ковальчуку також належать 25% центру дозвілля «Ленінград центр» у Санкт-Петербурзі, іншими 75% володіє Кривоногих, пише «Проєкт».

Президент Росії Володимир Путін вітає із Великоднем. Москва, 19 квітня 2020 року
Президент Росії Володимир Путін вітає із Великоднем. Москва, 19 квітня 2020 року

У розслідуванні також йдеться про дочку Світлани Кривоногих – 2003 року народження. Як стверджують розслідувачі, в копіях документів, з якими вони ознайомилися, «батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по-батькові – Володимирівна».

Портретні знімки Єлизавети Кривоногих, які є у розпорядженні «Проекту», дозволили журналістам стверджувати, що дівчина «феноменально схожа на президента Росії.

Проведений виданням комп’ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих – 70,44%, при тому, що схожість вища, аніж 75 % означає, що на знімках – одна і та сама людина.

Проте, фотографії дівчини журналісти не оприлюднили.

Президент Росії Путін і патріарх Російської церкви Кирило. Москва, 20 листопада 2020 року
Президент Росії Путін і патріарх Російської церкви Кирило. Москва, 20 листопада 2020 року

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що нічого не знає про Світлану Кривоногих та її дочку.

«Перший раз чую взагалі про таку жінку і нічого не можу вам сказати з цього приводу. Так, мене запитували про це прізвище, і я ніколи про це нічого не чув і нічого не знаю», – сказав він.

Пізніше відповідаючи на питання журналістів, Пєсков ще раз наголосив, що нічого не може сказати в зв’язку з опублікованими розслідуванням видання «Проект».

Сама Світлана Кривоногих не захотіла спілкуватися із журналістами.

У банку «Россия» на запит не відповіли.

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