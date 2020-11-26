Опублікували розслідування про «таємну подругу Путіна та її дочку, схожу на президента Росії»

Розслідування про нібито давню знайому президента Росії Володимира Путіна – Світлану Кривоногих, опублікували російські журналісти-розслідувачі із ресурсу «Проект». Вони стверджують, що Кривоногих володіє майном і бізнес-активами на суму у майже 7,7 млрд російських рублів (близько 100 млн доларів), а її дочка «феноменально схожа на президента Росії».

«У Санкт-Петербурзі проживає таємничий мультимільйонер Світлана Кривоногих. Вона отримує шикарні подарунки від друзів Володимира Путіна, а її дочка неймовірно схожа на главу держави. Ця історія показує, кому насправді належить банк «Россия» (перша фінансова установа Росії, яка потрапила під міжнародні санкції після окупації Криму – ред.) – так розпочинають свою розповідь «Господиня «Росії»: як близька знайома президента стала мультимільйонером» журналісти-розслідувачі російського інтернет-ресурсу «Проєкт» .​

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поспілкувався із журналістами-розслідувачами.

Вони розповіли, що Світлана Кривоногих як мінімум у 2001 році почала працювати у банку «Россия», основним власником якого є Юрій Ковальчук, якому належать майже 40% акцій.

Розслідувачі стверджують, що у 2001 році Кривоногих зареєструвала фірму «Релакс», на яку в підсумку записали її частку капіталу банку.

«Станом на початок 2019 року у Кривоногих було близько 2,8% акцій, або близько 800 млн рублів, з огляду на ринкову вартість банку», – йдеться у розслідування журналістів.

Кривоногих, за даними видання, є власницею гірськолижного курорту «Ігора», розташований за 40 кілометрів від дачного кооперативу «Озеро», заснованого Путіним і його друзями в середині дев'яностих років.

«Путін приїжджав на відкриття комплексу на початку 2006 року. Тут у 2013 році святкували весілля його дочка Катерина та син його друга – Кирило Шамалов», – стверджують розслідувачі.

Журналісти зазначають, що Юрію Ковальчуку і його дружині належить 25% цього курорту, а «належний йому банк був ключовим інвестором курорту».

Ковальчуку також належать 25% центру дозвілля «Ленінград центр» у Санкт-Петербурзі, іншими 75% володіє Кривоногих, пише «Проєкт».

У розслідуванні також йдеться про дочку Світлани Кривоногих – 2003 року народження. Як стверджують розслідувачі, в копіях документів, з якими вони ознайомилися, «батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по-батькові – Володимирівна».

Портретні знімки Єлизавети Кривоногих, які є у розпорядженні «Проекту», дозволили журналістам стверджувати, що дівчина «феноменально схожа на президента Росії.

Проведений виданням комп’ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих – 70,44%, при тому, що схожість вища, аніж 75 % означає, що на знімках – одна і та сама людина.

Проте, фотографії дівчини журналісти не оприлюднили.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що нічого не знає про Світлану Кривоногих та її дочку.

«Перший раз чую взагалі про таку жінку і нічого не можу вам сказати з цього приводу. Так, мене запитували про це прізвище, і я ніколи про це нічого не чув і нічого не знаю», – сказав він.

Пізніше відповідаючи на питання журналістів, Пєсков ще раз наголосив, що нічого не може сказати в зв’язку з опублікованими розслідуванням видання «Проект».

Сама Світлана Кривоногих не захотіла спілкуватися із журналістами.

У банку «Россия» на запит не відповіли.

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