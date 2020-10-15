Ідея висунення Собчак на вибори президента Росії належала другу Путіна – російські ЗМІ

Ідея висунення телеведучої Ксенії Собчак на вибори президента Росії в 2018 році належала одному з друзів президента Володимира Путіна –Юрію Ковальчуку, стверджує видання «Проєкт», яке посилається на декількох чиновників в адміністрації президента і колишніх співробітників передвиборного штабу Собчак.

«Все було як з бізнесменом Михайлом Прохоровим», – наводить видання слова колишнього високопоставленого чиновника, який має на увазі участь мільярдера в президентських виборах 2012 року.

«Потрібно було заповнити ліберальний табір»

«Ковальчук зустрічався з ним, і вони обговорювали, що потрібна заміна Навальному, – сказало журналістам джерело. – У випадку з Собчак було те ж саме, потрібно було заповнити ліберальний табір». Співробітник штабу, як пише «Проєкт», підтвердив, що в приватних розмовах Собчак згадувала Ковальчука в контексті свого висунення.

Джерело видання стверджує, що, вибираючи кандидата, чиновники в Кремлі вимірювали рейтинги Собчак, опозиціонера Дмитра Гудкова, Антона Красовського, Олени Летучої і мільярдера Олега Тинькова. На його думку, Собчак була обрана через поєднання високої популярності і високого антирейтингу.

Після цього, як стверджує співрозмовник«"Проєкту», Собчак кілька разів зустрічалася з Путіним, обговорюючи з ним кампанію. Президент знайомий з телеведучою з її дитинства, він працював у її батька – колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Сама Собчак участь Кремля у своїй передвиборчій кампанії заперечує. Зустріч з Путіним, за її словами, була тільки одна. У 2018 році в інтерв'ю виданню Wonderzine вона заперечувала і своє знайомство з Ковальчуком, і його участь в її висунення.

У статті коментарі Красовського, Летучої, Тинькова і інших згаданих у тексті осіб не наводяться.

За даними ЦВК, на президентських виборах в 2018 році Собчак набрала 1,68% голосів виборців (1 238 031 особа). У березні 2018 року опозиціонер Олексій Навальний заявив в прямому ефірі на своєму каналі в ютубі, що Ксенія Собчак обговорювала з ним висування своєї кандидатури і що їй нібито пропонували «величезні гроші» за участь у виборах. Собчак у відповідь сказала, що це «брехня» і вона так не говорила.

«Це була грандіозна махінація, і ти брала участь у цьому всьому, тебе допустили на вибори для того, щоб зривати наш бойкот», – сказав тоді політик.

Юрія Ковальчука вважають близьким другом Путіна. Він один з найбагатших людей Росії, колишній учасник спільного з Путіним дачного кооперативу «Озеро». За даними журналу Forbes, його статки оцінюються в 1,8 мільярда доларів. Він є головним акціонером банку «Росія», що перебуває під санкціями США. Ковальчук та його компанії після анексії Криму є під міжнародними санкціями.

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